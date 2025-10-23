Πάτρα: Την Παρασκευή η παρουσία του βιβλίου του «Η ΚΑΓΚΕΛΩ» του Δημήτρη Μανιάτη

Η  παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Μανιάτη «Η ΚΑΓΚΕΛΩ»  – 12 διηγήματα, θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο ΑΓΟΡΑ, στην Πάτρα.

23 Οκτ. 2025 9:25
Pelop News

Την Παρασκευή 24/10/ 2025, στις 8.30 μ.μ. οι εκδόσεις Εκδόσεις Μετρονόμος και το βιβλιοπωλείο Nouveau σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου και συγγραφέα Δημήτρη Μανιάτη «Η ΚΑΓΚΕΛΩ»  – 12 διηγήματα στο θέατρο ΑΓΟΡΑ, Καραϊσκάκη 169.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

-Σία Αναγνωστοπούλου  (ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ, ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΝΕ.ΑΡ.)

-Μίνα Πετροπούλου (ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, Δρ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ)

Ο συγγραφέας θα διαβάσει αποσπάσματα και θα συνομιλήσει με το κοινό.

