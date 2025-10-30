Πάτρα: Την Παρασκευή η παρουσίαση του βιβλίου «Δυο παράξενα πλάσματα» του Ανδρέα Μήτσου
Για το βιβλίο θα μιλήσει η Αντιγόνη Βλαβιανού, Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών.
Οι εκδόσεις «ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ» και το βιβλιοπωλείο «ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ»
σας προσκαλούν την Παρασκευή 31/10/ 2025 στις 7.30 το απόγευμα, στην Πάτρα,
στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ανδρέα Μήτσου «Δυο παράξενα πλάσματα».
Θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό και ο συγγραφέας θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.
