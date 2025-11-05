Πάτρα: Το 16ο Νηπιαγωγείο εκπέμπει σήμα κινδύνου – Καταγγελίες για αρουραίους και κατσαρίδες

Γονείς και εκπαιδευτικοί του 16ου Νηπιαγωγείου Πατρών κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνθήκες στέγασης των παιδιών, ενώ η αναζήτηση νέου κτιρίου παραμένει σε εκκρεμότητα, παγιδευμένη σε γραφειοκρατικά εμπόδια.

05 Νοέ. 2025 13:00
Pelop News

Ενα νηπιαγωγείο επιβάλλεται να είναι κυψέλη χαράς και μάθησης για τα παιδιά μας. Στην περίπτωση, όμως, του 16ου Νηπιαγωγείου της Πάτρας υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά που εγείρουν εκπαιδευτικοί και γονείς και τα οποία έχουν να κάνουν με την καταλληλότητα της δομής.

Συγκεκριμένα, το Νηπιαγωγείο εδράζεται σε ισόγειο μονοκατοικίας και, μάλιστα, όπως καταγγέλθηκε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», στο ξεκίνημα της χρονιάς «εντοπίστηκαν αρουραίος και κατσαρίδες». Ο Δήμος Πατρέων μερίμνησε για το θέμα, όμως το πρόβλημα δεν φαίνεται να λύνεται, μιας και πλησίον του Νηπιαγωγείου βρίσκεται χώρος με σκουπίδια. Οπως ανέφεραν οι καταγγέλλοντες: «Θέλουμε απλά να φύγουμε από εκεί. Ζητάμε μια πιο ανθρώπινη και παιδαγωγικά κατάλληλη συνθήκη για τα περίπου 40 παιδιά που έχουμε φέτος».

Οπως διαπιστώσαμε, το συγκεκριμένο σχολείο αποτελεί μια προβληματική κατάσταση, εδώ και δεκαετίες. Τον τελευταίο χρόνο φαίνεται πώς έγιναν πολλές ενέργειες, πάντα όμως εμφανίζεται ένα καινούργιο εμπόδιο. Μετά από αρκετούς άγονους διαγωνισμούς, βρέθηκε ένα νέο κτίριο για μεταστέγαση, όμως το θέμα φαίνεται πως κολλάει ξεκάθαρα στο Υπουργείο και σε τροποποίηση που έγινε σε σχετική Υπουργική Απόφαση (στην πράξη, όμως, είναι δύσκολο να βρεθούν προς ενοικίαση κτήρια εντός του αστικού ιστού με 400 τ.μ. για διθέσιο νηπιαγωγείο).

Η ΚΕΔΕ πήρε απόφαση εκτός ημερήσιας διατάξεως και ζήτησε παράταση της εν λόγω τροποποίησης, ενώ για το ίδιο θέμα εστάλη κι αίτημα στο ΥΠΑΙΘΑ από τον Δήμο Πατρέων, όμως βρισκόμαστε στον Νοέμβριο κι ακόμη δεν έχει υπάρξει εξέλιξη.
