Πάτρα: Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου από 9 έως 13 Απριλίου στο «Πάνθεον»

Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου επιστρέφει 8-17 Απριλίου στην έδρα του την Καλαμάτα και σε άλλες 11 πόλεις του δικτύου, μεταξύ των οποίων και η Πάτρα! Το ραντεβού στην αχαϊκή πρωτεύουσα δίνεται από τις 9 έως τις 13 Απριλίου στο Κινηματοθέατρον Πάνθεον (Δημ. Γούναρη 34) με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει 21 ταινίες απ’ όλο τον κόσμο, δύο αφιερώματα αλλά και «Ντοκιμαντέρ για όλους» με καθολικά προσβάσιμες προβολές!

5 ημέρες, 21 ταινίες

Στο πρόγραμμα προβολών της Πάτρας εντάσσονται φέτος 21 ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ (Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ολλανδία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Ισλανδία, Βραζιλία, Αυστραλία, ΗΠΑ, Κίνα, Κορέα, Ισραήλ) από την κυρίως ζώνη του 8ου Φεστιβάλ Πελοποννήσου, που έχουν λάβει διακρίσεις ανά τον κόσμο. Επίσης περιλαμβάνονται ταινίες από τα δυο αφιερώματα της φετινής διοργάνωσης: το καθιερωμένο στην «Ισότητα των δύο φύλων» που θα αξιολογηθούν από Διεθνή Κριτική Επιτροπή, και το ειδικό αφιέρωμα στους «Πολιτισμούς της Υποσαχάριας Αφρικής», με θέματα όπως η αποικιοκρατία και οι επιπτώσεις της, ο υποσιτισμός, οι Τέχνες, ο εθελοντισμός, οι εμφύλιες συγκρούσεις, οι εργασιακές συνθήκες κ.ά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από φέτος το Φεστιβάλ προσφέρει «Ντοκιμαντέρ για Όλους», έναν νέο θεσμό, που επιτρέπει σε άτομα με προβλήματα ακοής ή οράσεως καθώς και στα παιδιά με μέτρια νοητική υστέρηση να έχουν πρόσβαση στα ντοκιμαντέρ μέσω της μεταγλώττισης, της ακουστικής περιγραφής και του ενδογλωσσικού υποτιτλισμού SDH.

Πρόγραμμα Προβολών στο Κινηματοθέατρο Πάνθεον

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

17:00 «Climbing Iran» (Σκαρφαλώνοντας στο Ιράν) της Francesca Borghetti (Ιταλία, Γαλλία, 2020) αφιέρωμα Ισότητα

18:00 «Amor Fati» της Cláudia Varejão (Πορτογαλία, 2020)

20:00 «High Maintenance – The Life and Work of Dani Karavan» (Ακριβή συντήρηση-Έργα και Ημέρες του Ντάνι Κάραβαν) των Barak Heymann και Lukasz Konopa (Ισραήλ,2020)

21:00 «Χρυσή Αυγή, υπόθεση όλων μας» της Ανζελίκ Κουρούνη (Ελλάδα, 2021)

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

16:00 «Maria Luiza» του Marcelo Díaz (Βραζιλία, 2019)-αφιέρωμα Ισότητα

18:00 «Women of Steel» (Γυναίκες από Ατσάλι) της Robynne Murphy (Αυστραλία, 2020)-αφιέρωμα Ισότητα

19:00 «Once The Dust Settles» του John Appel (Ολλανδία, 2019)

20.30 «Μέσα από το Τζάμι, Τρεις Πράξεις» του Χρήστου Μπάρμπα (Ελλάδα, 2021)

22:00 «The Sound of Identity»(Ο ήχος της ταυτότητας) του James Kicklighter

(ΗΠΑ, 2019)- αφιέρωμα Ισότητα

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

17:00 «Some New Broadway» (Ένα καινούριο Μπρόντγουεϊ) του Denis Bojic (Βοσνία – Ερζεγοβίνη, 2021)

18.30 «No Heroes» του Γιώργου Βιτσαρόπουλου (Ελλάδα, 2020)

20:15 «Routes» (Διαδρομές) του Petar Bojovic (Σερβία, 2021)

21:30 «80,000 Schnitzel» (80.000 Σνίτσελ) της Hannah Schweier (Γερμανία, 2020)

ΤΡΙΤΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

17:00 «The Hero’s Journey to the Third Pole – A Bipolar Musical Documentary with Elephants» (Το ταξίδι ενός ήρωα στον Τρίτο Πόλο – Ένα διπολικό μουσικό ταξίδι με ελέφαντες) των Andri Snaer Magnason&Anni Ólafsdóttir (Ισλανδία, 2020)

18:30 «Amuka» του Antonio Spanò (Βέλγιο, 2021)-αφιέρωμα Υποσαχάρια Αφρική

20:00 «Phil’s Journey» (Το ταξίδι του Φιλ) του Yeong R. Chen (Ταϊβάν, 2021)

22:00 «Barricade» (Οδόφραγμα) του David Klammer (Γερμανία, 2021)

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

17:00 «Areum Married» (Η Aρέουμ παντρεύτηκε) της Areum Parkkang (Κορέα, 2020)-αφιέρωμα Ισότητα

18.30 «Clown´s planet» (Ο πλανήτης των Κλόουν) του Héctor Carré (Ισπανία, 2021)

20:00 «Congo Calling» (Το κάλεσμα του Κονγκό) του Stephan Hilpert (Γερμανία, 2019)-αφιέρωμα Υποσαχάρια Αφρική

22:00 «Οφειλή» του Σταύρου Ψυλλάκη (Ελλάδα, 2021)

Όλες οι προβολές είναι δωρεάν. Επίσης, 25 ταινίες του Φεστιβάλ θα είναι διαθέσιμες και online, δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας μας www.peloponnisosdocfestival.com καθ’όλη την διάρκεια του Φεστιβάλ (8-17 Απριλίου) για περιορισμένο αριθμό θεάσεων.

Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του ΕΚΟΜΕ και της InterAction Art. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει η Τζίνα Πετροπούλου, ενώ καλλιτεχνική σύμβουλος του Φεστιβάλ είναι η Κλεώνη Φλέσσα.

Το Φεστιβάλ στην Πάτρα διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Τέχνης και Πολιτισμού «Γυμνός Οφθαλμός».

Για περισσότερα νέα γύρω από το Φεστιβάλ και τις παράλληλες εκδηλώσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.peloponnisosdocfestival.com και ακολουθήστε το στο facebook στην διεύθυνση https://www.facebook.com/peloponnisosdocfestival/ και στο Instagram, instagram.com/peldocfest .

Μείνετε συντονισμένοι, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου έρχεται!