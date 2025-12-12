Πάτρα: Το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου με ενθουσιασμό και χαμόγελα ΦΩΤΟ

Με το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου ξεκίνησαν στην Πάτρα επίσημα πλέον οι εορταστικές εκδηλώσεις. Ενθουσιασμός και πολλά τα χαμόγελα από μικρούς και μεγάλους!

Η φωταγώγηση στην πλατεία Γεωργίου τη μετέτρεψε μαγευτικό Χριστουγεννιάτικο χωριό, με μουσική, χρώματα και εορταστική διάθεση.

Μάλιστα οι εορταστικές εκδηλώσεις περιλαμβάνουν έως την παραμονή Πρωτοχρονιάς με πλούσιο πρόγραμμα, δραστηριότητες, συναυλίες, πάρτι με DJ, θεατρικές παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια και προβολές ταινιών δίνουν με εορταστικό κλίμα σε όλη την Πάτρα και ειδικά στο κέντρο της πόλης.

