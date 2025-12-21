Πάτρα: Το Χριστουγεννιάτικο τρενάκι από τον Εμπορικό Σύλλογο – Εορταστικές βόλτες στο κέντρο της πόλης
Το ωράριο λειτουργίας του Χριστουγεννιάτικου τρένου από τον Εμπορικό και Εισαγωγικό Σύλλογο Πατρών
Ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ανακοίνωσε ότι το Χριστουγεννιάτικο Τρενάκι της πόλης θα λειτουργεί δωρεάν για το κοινό, κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας των καταστημάτων και για μισή ώρα μετά το κλείσιμό τους.
Η αφετηρία των δρομολογίων είναι η Πλατεία Γεωργίου, με έναρξη στις 10:00 το πρωί.
Η πρωτοβουλία προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους την ευκαιρία να απολαύσουν μια εορταστική περιήγηση στο κέντρο της Πάτρας, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς και στην δημιουργία χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News