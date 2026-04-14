Πάτρα: Το Δασύλλιο ζητά παρεμβάσεις – Υπάρχουν σημεία που οι καθιζήσεις είναι εμφανέστατες

Τις προηγούμενες ημέρες ταξίδεψαν σε όλη την Ελλάδα οι εικόνες από την καθίζηση του δρόμου που «κατάπιε» ένα απορριμματοφόρο στην περιοχή του Δασυλλίου Πατρών, αλλά και εντός του άλσους της πόλης παρατηρούνται παρόμοιες εικόνες τα τελευταία χρόνια.

Εντός του Δασυλλίου έχει καταγραφή η ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων και παρά το γεγονός ότι έχουν εκπονηθεί δύο μελέτες από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου –μία για την αναβάθμιση των υποδομών και μία για γεωλογικές και γεωπονικές παρεμβάσεις– καμία δεν έχει προχωρήσει σε φάση υλοποίησης.

Κατεστραμμένες γέφυρες, μονοπάτια που έχουν καταστεί δύσβατα και επικίνδυνα, σπασμένες κρήνες και φθαρμένα παγκάκια συνθέτουν ένα σκηνικό εγκατάλειψης. Παράλληλα, πεσμένοι κορμοί και κλαδιά, αλλά και δέντρα με επικίνδυνη κλίση, ενισχύουν τον κίνδυνο ατυχημάτων για τους επισκέπτες.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η κατάσταση του εδάφους, με εμφανή σημάδια αποσάθρωσης, γεγονός που εντείνει τον κίνδυνο κατολισθήσεων, ειδικά σε περιοχές πάνω από συνοικίες όπως η Γούβα και το Βλατερό. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα εντείνουν περαιτέρω το πρόβλημα.

Το Δασύλλιο, ένας ζωτικής σημασίας πνεύμονας πρασίνου για την Πάτρα, δεν αποτελεί απλώς χώρο αναψυχής, αλλά κρίσιμο περιβαλλοντικό σύμμαχο για την πόλη. Η άμεση ενεργοποίηση των μελετών και η υλοποίηση στοχευμένων έργων δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά ανάγκη.

