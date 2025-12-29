Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο αποχαιρετά τον Θανάση Γκώγκο

Ο Θανάσης Γκώγκος υπήρξε υπόδειγμα σεμνότητας, σταθερότητας και ανιδιοτελούς προσφοράς, συμμετέχοντας ενεργά σε αγώνες, κινητοποιήσεις και δράσεις για την ενίσχυση του εργατικού κινήματος στην Πάτρα και πανελλαδικά, αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο αποχαιρετά τον Θανάση Γκώγκο
29 Δεκ. 2025 19:28
Pelop News

Με βαθιά θλίψη η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας ανακοίνωσε τον πρόωρο θάνατο του Θανάση Γκώγκου, σε ηλικία 48 ετών, ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ο Θανάσης Γκώγκος υπήρξε υπόδειγμα σεμνότητας, σταθερότητας και ανιδιοτελούς προσφοράς, συμμετέχοντας ενεργά σε αγώνες, κινητοποιήσεις και δράσεις για την ενίσχυση του εργατικού κινήματος στην Πάτρα και πανελλαδικά, αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Από το 1994 εργάστηκε σε πολλούς εργασιακούς χώρους, αναδεικνύοντας τη συνδικαλιστική του δράση στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στη διοίκηση της ΓΣΕΕ. Έως σήμερα εκπροσωπούσε τους εργαζόμενους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), υπερασπιζόμενος με συνέπεια τα δικαιώματα εργαζομένων και ανέργων.

Η προσφορά του στην οργάνωση και στη δημοκρατική λειτουργία των σωματείων ήταν καθοριστική, ενώ παρέμεινε σταθερός απέναντι σε φαινόμενα εκφυλισμού και εργοδοτικών παρεμβάσεων, διατηρώντας τον ταξικό προσανατολισμό των σωματείων.

Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του και αποχαιρετά έναν μαχητή που θα συνεχίσει να εμπνέει τους αγώνες των εργαζομένων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:48 Έπιασαν 39χρονο που είχε ανοίξει με συνεργό του 16 σπίτια στην Αττική – 1 εκατ. ευρώ η λεία τους
20:40 Έρευνα δείχνει ποια στάση βοηθά τον γυναικείο οργασμό
20:31 Μητσοτάκης για αγροτικό: «Αγρότες τραμπουκίζουν άλλους αγρότες που θέλουν διάλογο»
20:24 Κλήσεις Τροχαίας: Πάνω από 480 για μη χρήση κράνους σε μια εβδομάδα – Μόλις 24 στη Δυτική Ελλάδα
20:16 Malaysia Airlines: Ξεκινούν ξανά έρευνες για την πτήση MH370 10 χρόνια μετά την εξαφάνισή της
20:08 Η πορεία της Φωτεινής Τριχά προς την κορυφή του κόσμου
20:00 Πάτρα: Στην τελική ευθεία οι αναπλάσεις αλλά με πίεση χρόνου – Ποιες οι εκκρεμότητες
19:52 Ηράκλειο: Συνελήφθη 35χρονος για κλοπές τσαντών και καταστημάτων
19:44 Στο μπλόκο της Νίκαιας η Μαρία Καρυστιανού – Κίνηση με συμβολισμό
19:36 Προφυλακίστηκε ο 47χρονος που συνελήφθη στη Σάμο για σωρεία απατών άνω των 440.000€ – Και στην Πάτρα
19:36 Πάτρα: Σε λειτουργία η δομή του Δημοτικού Υπνωτηρίου για την φιλοξενία αστέγων
19:28 Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο αποχαιρετά τον Θανάση Γκώγκο
19:20 Η παράσταση «Τρεις Αδελφές» ταξίδεψε στην Ιθάκη με την ενέργεια της ΔΕΗ
19:12 Christmas Project 2025: Δημιουργία παιδότοπου στην Παιδιατρική Κλινική του ΠΓΝΠ από το Safety Project
19:04 Πατρινός ο νέος Αρχιδιάκονος της ΙΜ Δέρκων
18:56 Τα τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: 2026- Μια ζωή χωρίς Ζωή;
18:48 Καλιφόρνια: Καρχαρίας κατασπάραξε αθλήτρια ενώ κολυμπούσε ΦΩΤΟ
18:43 Πάτρα: Φωτιά στη Ρήγα Φεραίου – Αστυνομικοί της ΔΙΑΣ βοήθησαν την κατάσταση
18:40 Ο Ινφαντίνο για τα ακριβά εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου: «Δεχθήκαμε 150 εκ. αιτήματα σε 15 μέρες»
18:34 Πάτρα: Απίστευτο τροχαίο στην Περιβόλα – Οδηγός έπεσε σε όρυγμα κάτω από το ίδιο του το όχημα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29.12.25
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ