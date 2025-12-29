Πάτρα: Το Εργατικό Κέντρο αποχαιρετά τον Θανάση Γκώγκο

Με βαθιά θλίψη η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας ανακοίνωσε τον πρόωρο θάνατο του Θανάση Γκώγκου, σε ηλικία 48 ετών, ύστερα από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Ο Θανάσης Γκώγκος υπήρξε υπόδειγμα σεμνότητας, σταθερότητας και ανιδιοτελούς προσφοράς, συμμετέχοντας ενεργά σε αγώνες, κινητοποιήσεις και δράσεις για την ενίσχυση του εργατικού κινήματος στην Πάτρα και πανελλαδικά, αναφέρει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.

Από το 1994 εργάστηκε σε πολλούς εργασιακούς χώρους, αναδεικνύοντας τη συνδικαλιστική του δράση στο Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και στη διοίκηση της ΓΣΕΕ. Έως σήμερα εκπροσωπούσε τους εργαζόμενους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), υπερασπιζόμενος με συνέπεια τα δικαιώματα εργαζομένων και ανέργων.

Η προσφορά του στην οργάνωση και στη δημοκρατική λειτουργία των σωματείων ήταν καθοριστική, ενώ παρέμεινε σταθερός απέναντι σε φαινόμενα εκφυλισμού και εργοδοτικών παρεμβάσεων, διατηρώντας τον ταξικό προσανατολισμό των σωματείων.

Η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του και αποχαιρετά έναν μαχητή που θα συνεχίσει να εμπνέει τους αγώνες των εργαζομένων.

