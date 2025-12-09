Πάτρα: Το «έσκασε» ασθενής από τη Ψυχιατρική του Ρίου
Ερευνες για τον εντοπισμό ασθενή που έφυγε από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.
Κινητοποίηση στις Αρχές, για τον εντοπισμό ασθενή που φέρεται να το «έσκασε», από την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, το πρωί της Τρίτης 9/12/2025.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ασθενής, διέφυγε της προσοχής του προσωπικού και έφυγε από την Ψυχιατρική.
Διεξάγονται έρευνες από την Αστυνομία για τον εντοπισμό του.
