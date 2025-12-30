Πάτρα: Το ημερολόγιο του Γηροκομειού των ασπρισμένων αυλών και της ανθρωπιάς ΦΩΤΟ

Το αναμνηστικό ημερολόγιο του 2026, για τα 100 χρόνια του Αγροτικού Προσφυγικού Συνοικισμού Γηροκομείου, δεν είναι απλώς ένα χρηστικό αντικείμενο της καθημερινότητας. Είναι μια ζωντανή κατάθεση μνήμης, μια ρομαντική επιστροφή στις ρίζες μιας γειτονιάς που γεννήθηκε από τον πόνο της προσφυγιάς και γιγαντώθηκε από τη δύναμη της συλλογικότητας. Κάθε του σελίδα λειτουργεί σαν άνοιγμα στον χρόνο, μεταφέροντας τον αναγνώστη στις δεκαετίες του ’30 και του ’40, τότε που τα πλίθινα σπίτια, λιτά αλλά ζεστά, στέγαζαν όνειρα, αγωνίες και ελπίδες.

Τα στενά σοκάκια με τις ασπρισμένες αυλές, οι τενεκέδες με κατιφέδες και πράσινα φύλλα, τα κατώφλια όπου κάθονταν οι άνθρωποι για να πουν τον καημό τους ή να μοιραστούν τη χαρά, ζωντανεύουν ξανά. Οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν πάντα ανοιχτά, όχι από συνήθεια, αλλά από εμπιστοσύνη. Στο κέντρο της ζωής του συνοικισμού δεσπόζει η Παναγία η Γηροκομήτισσα, σημείο πνευματικής αναφοράς και κοινής μνήμης, εκεί όπου βαφτίστηκαν γενιές και ενώθηκαν οι ζωές των κατοίκων.

Το καλαίσθητο ημερολόγιο τιμά τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν το 1925, έζησαν χρόνια φτώχειας, πόλεμο, πείνα και αργότερα τη μετανάστευση, χωρίς όμως να χάσουν την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη τους. Θυμίζει πώς από το τίποτα δημιούργησαν σπίτια, αυλές, αμπέλια και ελαιώνες, πώς έδεσαν μεταξύ τους «σαν κλαδιά του ίδιου δέντρου».

Το ημερολόγιο εκδόθηκε με φροντίδα από τον Μικρασιατικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «Παναγία η Γηροκομήτισσα» και όπως σημειώνει στην «Π» η πρόεδρος του, Κωνσταντίνα Παπάκου «αποτελεί ένα πολύτιμο ιστορικό κειμήλιο, μια χάρτινη χρονοκάψουλα που μεταφέρει τις ιστορίες των παλαιότερων στους νεότερους, κρατώντας τη μνήμη ζωντανή».

