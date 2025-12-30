Πάτρα: Το ημερολόγιο του Γηροκομειού των ασπρισμένων αυλών και της ανθρωπιάς ΦΩΤΟ

Πωλείται από τον Σύλλογο στη συμβολική τιμή των 5 ευρώ και ξυπνά μνήμες και ρομαντισμό

Πάτρα: Το ημερολόγιο του Γηροκομειού των ασπρισμένων αυλών και της ανθρωπιάς ΦΩΤΟ Ένα από πλίθινα προσφυγικά σπίτια, που στέκουν ακόμα όρθια
30 Δεκ. 2025 20:00
Pelop News

Το αναμνηστικό ημερολόγιο του 2026, για τα 100 χρόνια του Αγροτικού Προσφυγικού Συνοικισμού Γηροκομείου, δεν είναι απλώς ένα χρηστικό αντικείμενο της καθημερινότητας. Είναι μια ζωντανή κατάθεση μνήμης, μια ρομαντική επιστροφή στις ρίζες μιας γειτονιάς που γεννήθηκε από τον πόνο της προσφυγιάς και γιγαντώθηκε από τη δύναμη της συλλογικότητας. Κάθε του σελίδα λειτουργεί σαν άνοιγμα στον χρόνο, μεταφέροντας τον αναγνώστη στις δεκαετίες του ’30 και του ’40, τότε που τα πλίθινα σπίτια, λιτά αλλά ζεστά, στέγαζαν όνειρα, αγωνίες και ελπίδες.

Τα στενά σοκάκια με τις ασπρισμένες αυλές, οι τενεκέδες με κατιφέδες και πράσινα φύλλα, τα κατώφλια όπου κάθονταν οι άνθρωποι για να πουν τον καημό τους ή να μοιραστούν τη χαρά, ζωντανεύουν ξανά. Οι πόρτες και τα παράθυρα ήταν πάντα ανοιχτά, όχι από συνήθεια, αλλά από εμπιστοσύνη. Στο κέντρο της ζωής του συνοικισμού δεσπόζει η Παναγία η Γηροκομήτισσα, σημείο πνευματικής αναφοράς και κοινής μνήμης, εκεί όπου βαφτίστηκαν γενιές και ενώθηκαν οι ζωές των κατοίκων.

Το καλαίσθητο ημερολόγιο τιμά τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν το 1925, έζησαν χρόνια φτώχειας, πόλεμο, πείνα και αργότερα τη μετανάστευση, χωρίς όμως να χάσουν την αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη τους. Θυμίζει πώς από το τίποτα δημιούργησαν σπίτια, αυλές, αμπέλια και ελαιώνες, πώς έδεσαν μεταξύ τους «σαν κλαδιά του ίδιου δέντρου».

Το ημερολόγιο εκδόθηκε με φροντίδα από τον Μικρασιατικό και Πολιτιστικό Σύλλογο «Παναγία η Γηροκομήτισσα» και όπως σημειώνει στην «Π» η πρόεδρος του, Κωνσταντίνα Παπάκου «αποτελεί ένα πολύτιμο ιστορικό κειμήλιο, μια χάρτινη χρονοκάψουλα που μεταφέρει τις ιστορίες των παλαιότερων στους νεότερους, κρατώντας τη μνήμη ζωντανή».

 

Πάτρα: Το ημερολόγιο του Γηροκομειού των ασπρισμένων αυλών και της ανθρωπιάς ΦΩΤΟ

Η ιστορική βίλα του φιλοδασικού Άγγελου Ρηγόπουλου, που πλέον έχει κατεδαφιστεί

 

Πάτρα: Το ημερολόγιο του Γηροκομειού των ασπρισμένων αυλών και της ανθρωπιάς ΦΩΤΟ

Στενά δρομάκια, που οδηγούν τις αναμνήσεις στο χθες

Στενά δρομάκια, που οδηγούν τις αναμνήσεις στο χθες

Στενά δρομάκια, που οδηγούν τις αναμνήσεις στο χθες

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:00 Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε φιλοδώρημα 600 δολαρίων σε υπάλληλο
20:55 Η Ρωσία μεταφέρει πυραύλους μετά την φερόμενή επίθεση στον Πούτιν
20:50 Ολλανδία: Χειροπέδες σε Σύρο που ετοίμαζε επίθεση
20:44 Χαμόγελα και ευχές στο Χριστουγεννιάτικο πάρτι του Παναιγιάλειου
20:38 Η ποινή της ΔΕΑΒ για τα επεισόδια στο Ατρόμητος – Αχαϊκή
20:35 Τι αποκάλυψε η Αννα Φόνσου για το «Σπίτι του Ηθοποιού»
20:26 Tο μήνυμα της Γκιλφόιλ για το 2026, τι είπε για την Ελλάδα
20:17 Περιστέρι: Βασιλόπιτα για το Γκίνες, ζυγίζει 10 τόνους και είναι 100 μέτρα
20:08 Επίσημη η πρώτη χειμερινή μεταγραφή της ΑΕΚ
20:00 Πάτρα: Το ημερολόγιο του Γηροκομειού των ασπρισμένων αυλών και της ανθρωπιάς ΦΩΤΟ
19:51 Στοκχόλμη: Ατύχημα με λεωφορείο, 17 τραυματίες
19:44 Η απόφαση της ΔΕΑΒ για το Ατρόμητος-Αχαϊκή, ποιοι πήραν πρόστιμο
19:34 Ζελένσκι: «Σε συζητήσεις με Τραμπ για παρουσία Αμερικάνικων δυνάμεων στην Ουκρανία»
19:25 Γεωργιάδης: «Κλείνουμε την χρονιά πετυχαίνοντας απορρόφηση των πόρων του ΤΑΑ»
19:17 Νέες κλήσεις πατρινών για προπονήσεις με την Εθνική πόλο Κ18
19:08 Γερμανία: Κινηματογραφική ληστεία σε τράπεζα με ριφιφί-Δείτε το ποσό που «πέταξε» ΒΙΝΤΕΟ
19:00 H αιτία που ο Τραμπ πολεμά την Ευρώπη
18:53 Επισκεψιμότητα στα Καλάβρυτα, αλλά λείπουν οι σκιέρ
18:45 Κινήσεις η Παναχαϊκή με αίσθηση «what if…»
18:36 Ροβανιέμι: Το όνειρο κάθε παιδιού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ