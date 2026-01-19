Πάτρα: Το Κληροδότημα Κόλλα παραχωρείται για 40 χρόνια στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας – Μόνιμη στέγη και ανάσα στο ιστορικό κέντρο

Το ιστορικό δημοτικό ακίνητο «Κληροδότημα Κόλλα», στο οικοδομικό τετράγωνο που ορίζεται από τις οδούς Όθωνος Αμαλίας, Παντανάσσης και Αγίου Ανδρέου, παραχωρείται κατά χρήση για 40 έτη στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, μετά από πρόταση του ΤΕΕ και θετική απόφαση του Δήμος Πατρέων.

Η απόφαση δίνει οριστική απάντηση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, το οποίο, παρά το γεγονός ότι εκπροσωπεί περισσότερα από 5.000 μέλη, δεν διέθετε έως σήμερα λειτουργικό και μόνιμο χώρο στέγασης των υπηρεσιών και των διοικητικών του δομών. Παράλληλα, ενεργοποιεί ένα ιστορικό δημοτικό ακίνητο που παρέμενε για δεκαετίες αναξιοποίητο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναβάθμιση του ιστορικού κέντρου της Πάτρας.

Η πρωτοβουλία αποκτά ευρύτερη σημασία, καθώς συνδυάζει τη θεσμική ενίσχυση του ΤΕΕ με το δημόσιο συμφέρον και την αστική αναζωογόνηση. Μεταξύ άλλων, συμβάλλει στη διάσωση και αποκατάσταση ενός σημαντικού κτιριακού αποθέματος, στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος στο κέντρο της πόλης και στη δημιουργία ενός ζωντανού πυρήνα τεχνικής, επιστημονικής και κοινωνικής δραστηριότητας, ανοικτού στην πόλη και τους πολίτες.

Το ακίνητο είναι ισόγειο κτίσμα φέρουσας λιθοδομής, συνολικού εμβαδού περίπου 660 τ.μ., με κατεστραμμένη ξύλινη κεραμοσκεπή και σοβαρές φθορές. Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας αναλαμβάνει, με ίδιους πόρους και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο Πατρέων, το σύνολο των απαιτούμενων μελετών, αδειοδοτήσεων και εργασιών αποκατάστασης, στατικής ενίσχυσης και λειτουργικής αναβάθμισης, με σεβασμό στους όρους του κληροδοτήματος και στις ισχύουσες πολεοδομικές και τεχνικές διατάξεις.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ενεργειακά αποδοτικού και δημόσιου χαρακτήρα κτιρίου, το οποίο θα στεγάσει τις υπηρεσίες του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και θα λειτουργεί ταυτόχρονα ως ανοικτός χώρος τεχνικού διαλόγου, επιστημονικής γνώσης και πολιτισμού.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βαγγέλης Καραχάλιος, υπογραμμίζει ότι η αξιοποίηση του Κληροδοτήματος Κόλλα αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικής και τεκμηριωμένης προσπάθειας της νέας διοίκησης, με στόχο να καλυφθεί ένα θεσμικό κενό δεκαετιών. Όπως επισημαίνει, η πρόταση προς τον Δήμο Πατρέων βασίστηκε στην αρχή ότι οι ανάγκες ενός θεσμικού φορέα μπορούν να συνδυαστούν με το δημόσιο συμφέρον και την αναβάθμιση της πόλης.

Ο κ. Καραχάλιος ευχαριστεί τον δήμαρχο Πατρέων Κώστας Πελετίδης για την πολιτική βούληση που επέδειξε, καθώς και τον πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός για τη σταθερή στήριξη σε μια πρωτοβουλία που, όπως τονίζει, ενισχύει τον ρόλο του ΤΕΕ στην Περιφέρεια και δίνει προοπτική στον θεσμό.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας αποκτά μόνιμη στέγη, η Πάτρα κερδίζει ένα αναβαθμισμένο δημόσιο κτίριο και η συνεργασία θεσμών αποδεικνύει στην πράξη ότι μπορεί να παράγει απτά αποτελέσματα, με σχέδιο, συνέχεια και καθαρό κοινωνικό και πολιτικό αποτύπωμα.

