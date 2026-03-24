Πάτρα: Το κοντραμπάσο πήρε τον πρώτο λόγο στις «Δευτέρες στο Ωδείο»

Με την παρουσίαση έργων των Τζιοβάνι Μποτεσίνι και Όστβαλντ Αμιράλης, συνεχίστηκαν στις 8.00 το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου, οι εκδηλώσεις της ενότητας του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, «Δευτέρες στο Ωδείο».

Ο Βιλέν Καραπετιάν στο κόντρα μπάσο και η Νίνα Μεταξά στο πιάνο, ερμήνευσαν στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου (Αράτου 10), έργα των δύο συνθετών, για σόλο κοντραμπάσο και πιάνο.

Οι φίλοι της μουσικής απόλαυσαν συνθέσεις για κοντραμπάσο του Ιταλού συνθέτη – μαέστρου Τζιοβάνι Μποτεσίνι, καθώς και έργα για πιάνο και κοντραμπάσο του συνθέτη, πιανίστα και κοντραμπασίστα Όστβαλντ Αμιράλης, έργα του οποίου έχουν παρουσιαστεί στην Ελλάδα την Αμερική και την Γαλλία.

Η είσοδος στις εκδηλώσεις της ενότητας είναι δωρεάν.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δευτέρα 20.04.26

TALKING IN JAZZ

Γ. ΤΣΩΛΗΣ (πιάνο), Χ. ΠΕΓΙΑΖΗΣ (κοντραμπάσο)

Δευτέρα 27.04.26

ΤΡΟΠΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ε. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

