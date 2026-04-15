Πάτρα: «Το Κορίτσι που Ήθελε να Αγγίξει το Μισοφέγγαρο» φέρνει στο Λιθογραφείον ένα ποιητικό ταξίδι

Στην Πάτρα κάνει στάση μια παράσταση που δεν στηρίζεται στην ταχύτητα και τον εντυπωσιασμό, αλλά στη λεπτομέρεια, στην ατμόσφαιρα και στη δύναμη της εικόνας. Την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στις 12 το μεσημέρι, το Θέατρο Λιθογραφείον φιλοξενεί το «Κορίτσι που Ήθελε να Αγγίξει το Μισοφέγγαρο», μια παραγωγή του ParaMana Puppet Theatre, που απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 12 ετών και υπόσχεται μια εμπειρία διαφορετική από τις συνηθισμένες παιδικές παραστάσεις.

Η παράσταση είναι βασισμένη στο ιαπωνικό παραμύθι Tsuki no Waguma, όπως αυτό εμφανίζεται στο βιβλίο της Clarissa Pinkola Estés «Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους». Στον πυρήνα της βρίσκεται η ιστορία ενός μικρού κοριτσιού που ξεκινά ένα συμβολικό ταξίδι, θέλοντας να σταθεί δίπλα στον πατέρα της μετά την επιστροφή του από τον πόλεμο. Μέσα από αυτή την αφετηρία, το έργο αγγίζει μεγάλα και δύσκολα θέματα, όπως το τραύμα, ο φόβος, η αγάπη, η επιμονή και η δυνατότητα του ανθρώπου να μετατρέπει τις πληγές του σε δύναμη.

Μια παράσταση που δουλεύει με το φως, τη σκιά και το συναίσθημα

Το ιδιαίτερο στοιχείο της παραγωγής είναι η τεχνοτροπία της. Το έργο βασίζεται στις αρχές του σύγχρονου πειραματικού θεάτρου σκιών και αντικειμένων, συνδυάζοντας ζωντανή αφήγηση, φωτισμούς, ηχοτοπία, χειροποίητα σκηνικά και μικροσκοπικές κατασκευές που δημιουργούν ένα οπτικοακουστικό σύμπαν με ποιητική ατμόσφαιρα. Οι εικόνες μεταμορφώνονται διαρκώς, το ορατό μπλέκεται με το αόρατο και η αφήγηση χτίζει έναν κόσμο που δεν ζητά απλώς να τον παρακολουθήσεις, αλλά να μπεις μέσα του.

Κεντρική επιλογή της παράστασης είναι η επιβράδυνση. Αντί να ακολουθεί τον γρήγορο ρυθμό της καθημερινότητας, αφήνει χώρο στις εικόνες να αναπτυχθούν και στα συναισθήματα να λειτουργήσουν με φυσικό τρόπο. Αυτή η πιο αργή, βιωματική προσέγγιση επιχειρεί να μετατρέψει την παρακολούθηση σε ουσιαστική εμπειρία σύνδεσης και ενδοσκόπησης, δίνοντας στο κοινό χρόνο να σταθεί απέναντι σε όσα βλέπει και αισθάνεται.

Το κοινό περνά και στα παρασκήνια

Μετά το τέλος της παράστασης, οι θεατές δεν μένουν μόνο στη σκηνική εμπειρία. Το κοινό καλείται στα παρασκήνια, όπου θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά τα σκηνικά, τις φιγούρες και τον τρόπο με τον οποίο χτίστηκε ο ιδιαίτερος κόσμος της παραγωγής. Αυτή η επαφή με το backstage λειτουργεί σαν μια δεύτερη μικρή παράσταση, που φέρνει πιο κοντά τους θεατές στην τέχνη του πειραματισμού και στη χειροποίητη διάσταση του θεάτρου.

Η διάρκεια του έργου είναι 45 λεπτά και η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 8 ευρώ. Η παράσταση θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Λιθογραφείον, στη Μαιζώνος 172Β, στην Πάτρα, ενώ η ομάδα ParaMana Puppet Theatre είναι ήδη γνωστή για τη συγκεκριμένη δημιουργία, που έχει παρουσιαστεί και σε άλλους χώρους και δράσεις τα προηγούμενα χρόνια.

Οι συντελεστές της παράστασης

Τη σύλληψη και τη σκηνοθεσία υπογράφουν η Αναστασία Παράβα και ο Στάθης Τσεμπερλίδης, ενώ η Αναστασία Παράβα αναλαμβάνει και την εμψύχωση μαζί με τη ζωντανή αφήγηση. Τη σύνθεση και εκτέλεση της μουσικής, καθώς και τον σχεδιασμό ήχου, έχει ο Στέλιος Γιαννουλάκης, ενώ τις κατασκευές, τις φιγούρες και τα σχέδια υπογράφει ο Στάθης Τσεμπερλίδης. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης οι Αποστόλης Σορολοπίδης και Michel Deliyannis στον σχεδιασμό της πρότυπης μηχανής προβολής, ο Γεώργιος Καρακάντζας και η Αναστασία Παράβα στους φωτισμούς, καθώς και μια ευρύτερη ομάδα καλλιτεχνικής επιμέλειας και οπτικής ταυτότητας.

