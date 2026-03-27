Πάτρα: «Το Λιμάνι Δίνει Ζωή» – Εθελοντική Αιμοδοσία στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

27 Μαρ. 2026 17:08
Pelop News

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.), σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ) και τον Σύλλογο Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένων Πατρών Α.Ε. διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Τρίτη 31 Μαρτίου, από τις 09:00 έως τις 13:00, στο Κτήριο Β1, στο Νότιο Λιμάνι Πατρών.

Η δράση πραγματοποιείται στη μνήμη της Ερασμίας Κάνιστρα, τιμώντας την αξία της προσφοράς και της αλληλεγγύης, και αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Με κεντρικό μήνυμα «Μια Σταγόνα Αίμα – Μια Θάλασσα Ζωής», η δράση αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της εθελοντικής αιμοδοσίας ως πράξη ζωής και ανθρωπιάς.

Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. καλεί εργαζόμενους, συνεργάτες και πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη σημαντική δράση, προσφέροντας λίγα λεπτά από τον χρόνο τους και χαρίζοντας το πολυτιμότερο δώρο: τη ζωή.

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:08 Άραξος: Έρχεται το πρώτο αεροπλάνο της TUI με το όνομα «Πάτρα» – Σύσκεψη για τη νέα τουριστική σεζόν
18:00 Ο Δημήτρης Πιατάς στην «Π»: «Κάναμε την αμνησία εθνικό μας… σπορ!»
17:51 Προφυλακίστηκε και ο 16χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα
17:42 ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκε το Μητρώο ωφελούμενων για το πρόγραμμα 750 ευρώ – Πώς θα δηλώσετε τομείς κατάρτισης
17:32 Πληρωμές 94,2 εκατ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ – Ποιοι πληρώνονται έως 3 Απριλίου
17:16 Ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Τάκης Παπαδόπουλος στο Innovent Forum 2026
17:08 Πάτρα: «Το Λιμάνι Δίνει Ζωή» – Εθελοντική Αιμοδοσία στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.
17:00 Ο Σπύρος Ανδριόπουλος στην «Π»: «Να σηκωθούν τα παιδιά από τον καναπέ» 
16:55 Reuters: Χάκερ με σύνδεση με το Ιράν λένε ότι παραβίασαν το email του διευθυντή του FBI
16:51 Τζόκοβιτς και Καλάθης στη συναυλία του Αργυρού στο Βελιγράδι – Χόρεψαν με τις επιτυχίες του
16:50 Τόκιο στα ροζ: Οι κερασιές άνθισαν νωρίτερα και τα πάρκα γέμισαν κόσμο
16:43 Υπέρταση στις νέες γυναίκες: Οι λόγοι πίσω από την ανησυχητική αύξηση
16:38 Eurogroup: Μήνυμα Πιερρακάκη για δίκαιη στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
16:24 Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ για τον Μάρτιο – Αναλυτικά τα ποσά και οι δικαιούχοι
16:17 Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή δύο εργαζόμενοι σε κατάστημα μασάζ μετά από καταγγελία 19χρονου
16:15 Ο Βανς αδειάζει το αφήγημα του «εύκολου πολέμου» με αιχμές προς Νετανιάχου
15:57 Διεκόπη για την 1η Απριλίου η δίκη για την υπόθεση revenge porn με την Ιωάννα Τούνη
15:46 Το σχέδιο 8 μηνών για τη Γάζα: Πώς οι ΗΠΑ θέλουν να αφοπλίσουν τη Χαμάς
15:30 «Θέλει να με βγάλει από το σπίτι»: Η 77χρονη μίλησε στο δικαστήριο για τον καβγά με τον 82χρονο σύζυγό της
15:22 «Μας έκρυψε την αλήθεια»: Οργή βουλευτών με τον Τραμπ, αποχώρησαν από την απόρρητη ενημέρωση για το Ιράν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
