Πάτρα: «Το Λιμάνι Δίνει Ζωή» – Εθελοντική Αιμοδοσία στον Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.

Ο Οργανισμός Λιμένος Πατρών (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.), σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια (6η ΥΠΕ) και τον Σύλλογο Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένων Πατρών Α.Ε. διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία την Τρίτη 31 Μαρτίου, από τις 09:00 έως τις 13:00, στο Κτήριο Β1, στο Νότιο Λιμάνι Πατρών.

Η δράση πραγματοποιείται στη μνήμη της Ερασμίας Κάνιστρα, τιμώντας την αξία της προσφοράς και της αλληλεγγύης, και αποτελεί μια ουσιαστική πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης με στόχο την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Με κεντρικό μήνυμα «Μια Σταγόνα Αίμα – Μια Θάλασσα Ζωής», η δράση αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της εθελοντικής αιμοδοσίας ως πράξη ζωής και ανθρωπιάς.

Ο Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε. καλεί εργαζόμενους, συνεργάτες και πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη σημαντική δράση, προσφέροντας λίγα λεπτά από τον χρόνο τους και χαρίζοντας το πολυτιμότερο δώρο: τη ζωή.

