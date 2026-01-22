Πάτρα: Το Λύκειο των Ελληνίδων ανοίγει διάλογο για την ιστορία, την ταυτότητα και το μέλλον της πόλης

Στην ιστορία της Πάτρας και στη σχέση της με το παρόν και το μέλλον της πόλης είναι αφιερωμένη η φετινή επετειακή εκδήλωση «Τιμῆς ἕνεκεν…», με την οποία το Λύκειον των Ελληνίδων Παράρτημα Πατρών ξεκινά τον εορτασμό των 50 χρόνων πολιτιστικής του παρουσίας.

Η εκδήλωση φιλοδοξεί να ανοίξει έναν δημόσιο διάλογο γύρω από τη διαχρονική πορεία της Πάτρας, θέτοντας ερωτήματα για την πραγματική ιστορία της πόλης πίσω από τη σύγχρονη εικόνα της, τους σταθμούς που διαμόρφωσαν την εξέλιξή της από την αρχαιότητα έως σήμερα, αλλά και για το κατά πόσο η Πάτρα είναι έτοιμη να αξιοποιήσει την πολιτιστική και ευρύτερη κληρονομιά της. Παράλληλα, αναδεικνύεται ο ρόλος των πολιτών και της ιστορικής μνήμης ως εργαλείου κατανόησης και σχεδιασμού του μέλλοντος.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η Νικολέττα Παλαιολόγου (Αρχαιολόγος–Ξεναγός, ΜΑ Μουσειολόγος), ο Νίκος Τζανάκος (Συγγραφέας–Ιστορικός ερευνητής) και η Ελευθερία Σφυράκη (Έφορος Αρχείου Λυκείου των Ελληνίδων – Παράρτημα Πατρών). Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει ο Ανδρέας Τσιλίρας, εκδότης του περιοδικού «Το Δόντι».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, στις 19:00 (ώρα προσέλευσης 18:30), στη Διακίδειος Σχολή Λαού (Κανάρη 58). Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι διοργανωτές απευθύνουν ανοικτή πρόσκληση στο κοινό να συμμετάσχει στη συζήτηση για την πόλη που γνωρίζουμε και την πόλη που θέλουμε.

