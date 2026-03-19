Πάτρα: Το νέο βιβλίο της Χριστίνας Καρποντίνη φωτίζει 51 Ελληνίδες που άνοιξαν δρόμους

Ένα νέο βιβλίο με έντονο ιστορικό και κοινωνικό αποτύπωμα προστίθεται στον κατάλογο των εκδόσεων Ηδύφωνο. Πρόκειται για το έργο της Χριστίνας Καρποντίνη με τίτλο «Γυναίκες με Ιστορία», το οποίο εστιάζει σε 51 Ελληνίδες που γεννήθηκαν τον 19ο αιώνα και κατάφεραν, η καθεμία με τον δικό της τρόπο, να αφήσουν ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία, στον πολιτισμό και στην επιστημονική ζωή του τόπου.

Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, η συγγραφέας ανασύρει διαδρομές γυναικών που πάλεψαν σε δύσκολες εποχές, διεκδίκησαν χώρο και δικαιώματα και συνέβαλαν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης Ελλάδας, σε μια περίοδο όπου τίποτα δεν ήταν αυτονόητο.

Η έκδοση επιχειρεί να φωτίσει πρόσωπα που, αν και διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην εποχή τους, σήμερα δεν κατέχουν τη θέση που τους αναλογεί στη δημόσια ιστορική μνήμη. Η Χριστίνα Καρποντίνη συγκεντρώνει στοιχεία, καταγράφει τη διαδρομή τους και αναδεικνύει τη συμβολή τους σε ένα κοινωνικό και ιστορικό περιβάλλον γεμάτο περιορισμούς, αντιφάσεις και εμπόδια.

Η αφετηρία για τη συγγραφή του βιβλίου βρίσκεται σε μια μακρά δημοσιογραφική και ερευνητική διαδρομή. Το υλικό ξεκίνησε από τις κυριακάτικες δημοσιεύσεις της συγγραφέως στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» της Πάτρας, που δημοσιεύονταν σταθερά από τον Φεβρουάριο του 2018 έως και το τέλος του 2020. Σχεδόν τρία χρόνια καταγραφής, έρευνας και παρουσίασης γυναικείων προσωπικοτήτων αποτέλεσαν τη βάση για τη συγκρότηση αυτής της έκδοσης.

Η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει στην Πάτρα, το Σάββατο 29 Μαρτίου, στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας, στην οδό Κορίνθου 280.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκδότρια Μαρία Παναγιωτακοπούλου, φιλόλογος και συγγραφέας, η δρ. Μαρία Αργυροπούλου, Πολιτισμική Κοινωνιολόγος και ΕΔΙΠ στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, η δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός του UpFm 103,7 Μελιώ Κατσιφάρα, καθώς και η ίδια η συγγραφέας, Χριστίνα Καρποντίνη.

Η εκδήλωση θα πλαισιωθεί μουσικά με τραγούδια αφιερωμένα στη γυναίκα, σε σύνθεση του Σάκη Παπαδημητρίου, τα οποία θα ερμηνεύσει η Έλενα Λεώνη.

Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

