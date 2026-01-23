Πάτρα: Το «Πανεπιστήμιο πάει Καρναβάλι»

Το Πανεπιστήμιο Πατρών για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, συμμετέχει ενεργά στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας με άρμα σε συνεργασία με την «Πατρινό Καρναβάλι Κοινωφελής Επιχείρηση» και συνοδευτικό πλήρωμα με μέλη από όλη την Ακαδημαϊκή κοινότητα, αφήνοντας για λίγο τα αμφιθέατρα και βγαίνοντας στον δρόμο, με την εικονιζόμενη στολή και άρμα!

Μείνετε συντονισμένοι για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής και το κόστος της στολής

(Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.)

