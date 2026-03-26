Πάτρα: Το Πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων

Σε εορταστικούς ρυθμούς η αγορά της Πάτρας, καθώς ο Εμπορικός και Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών (ΕΕΣΠ) εξέδωσε το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Με αφετηρία την Κυριακή των Βαΐων, τα καταστήματα της πόλης ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους καταναλωτές, απευθύνοντας κάλεσμα για στήριξη της τοπικής οικονομίας.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών καλεί το καταναλωτικό κοινό να προτιμήσει τις τοπικές επιχειρήσεις, ενώ παράλληλα υπενθυμίζει τις αυστηρές διατάξεις για τη λειτουργία των καταστημάτων τη Μεγάλη Παρασκευή.

Το εορταστικό ωράριο αναλυτικά:

Ημέρα Πρωί Απόγευμα 5/4 Κυριακή των Βαΐων 11:00 – 18:00 — 6/4 Μεγάλη Δευτέρα 09:00 – 14:00 17:30 – 21:00 7/4 Μεγάλη Τρίτη 09:00 – 14:00 17:30 – 21:00 8/4 Μεγάλη Τετάρτη 09:00 – 14:00 17:30 – 21:00 9/4 Μεγάλη Πέμπτη 09:00 – 21:00 (Συνεχές) — 10/4 Μεγάλη Παρασκευή 13:00 – 19:00 — 11/4 Μεγάλο Σάββατο 10:00 – 15:00 — 12/4 Κυριακή του Πάσχα ΑΡΓΙΑ — 13/4 Δευτέρα του Πάσχα ΑΡΓΙΑ —

Τη Μεγάλη Παρασκευή (10/04) βάσει νόμου (ν. 435/76), απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων και η απασχόληση υπαλλήλων πριν από τις 13:00. Ο Σύλλογος εφιστά την προσοχή στα μέλη του για την αποφυγή προστίμων.

Διευκρινίζεται ότι αν ένας εργαζόμενος απασχοληθεί την Κυριακή των Βαΐων για περισσότερες από 5 ώρες, δικαιούται μία επιπλέον ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

