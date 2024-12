Πάτρα: Το «πνεύμα» των Χριστουγέννων πήγε Ταραμπούρα ακολουθώντας τα… βήματα του χορού

Η πλατεία των Εργατικών Κατοικιών Ταραμπούρα το βράδυ της Πέμπτης 19 Δεκεμβρίου «πλημμύρησε» από νότες και παραδοσιακούς χορούς τους οποίους παρουσίασαν τα μέλη του χορευτικού, μεταφέροντας στην περιοχή με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο το μήνυμα των Χριστουγέννων.

Η δράση ήταν ενταγμένη στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις που διοργανώνει ο δήμος της Πάτρας και διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Δημοτικό Διαμέρισμα και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ταραμπούρα.

Τα βήματα των μελών του χορευτικού ακολούθησαν και οι κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι έδωσαν μαζικά το παρών στην εκδήλωση κατά τη διάρκεια της οποίας προσφέρθηκαν Χριστουγεννιάτικα «καλούδια» και λιχουδιές ενώ μοναδικές εκπλήξεις περίμεναν μικρούς και μεγάλους.

Την εκδήλωση παρακολούθησε ο δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό ενώ παρέδωσε στα παιδιά χριστουγεννιάτικα «αναμνηστικά». Παραβρέθηκαν και προλόγισαν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής, ο αντιδήμαρχος Έργων Παναγιώτης Μελάς και ο υπεύθυνος του Χορευτικού – Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Γιαννόπουλος. Παρέστησαν επίσης, ο πρόεδρος της Κοινωφελούς «Καρναβάλι Πάτρας» Παύλος Σκούρας, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12

Προβολή ταινίας All I Want for Christmas: The Magic Time Machine

Τα Χριστούγεννα της Λουσία: Η μαγική χρονομηχανή

Σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο

“Ο Αγιος Δημήτριος” Ρωμανού

Πρώην Δημοτικό Σχολείο Ρωμανού, ώρα 20.00

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12

«Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ»

από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΛΙΩΤΗ

18ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, ώρα 12.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12

*Παράσταση στον δρόμο “BUBBLE PARADE” από τους

LA PETITE MARQUERITE

στο κέντρο της Πάτρας, ώρα 12.00

**«ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΤΗΣ ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΑΣ»

από το Μαύρο Θέατρο Πάτρας – ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

11ο Δημοτικό Σχολείο, ώρα 12.00

***Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά σε συνεργασία

με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας

Kατασκευές | Χριστουγεννιάτικο παιχνίδι | Χριστουγεννιάτικα τραγούδια | Face painting | Παράσταση BUBBLE SHOW από τους

LA PETITE MARQUERITE

Πολυχώρος Πολιτισμού (πρώην Ιχθυόσκαλα), ώρα 17.30

