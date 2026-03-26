Πάτρα: Το Πολύεδρο φέρνει την «Άνοιξη στην πόλη» με μουσική, βιβλία και δράσεις για μικρούς και μεγάλους

Με αφορμή τον ερχομό της άνοιξης, το Πολύεδρο στην Πάτρα διοργανώνει ένα ξεχωριστό τριήμερο εκδηλώσεων σε συνεργασία με την Ιόνια Ορχήστρα, καλώντας το κοινό σε μια γιορτή με μουσική, λογοτεχνία, εικαστικά, δράσεις για παιδιά και δημιουργικές παρεμβάσεις στον χώρο.

Η δράση με τίτλο «Άνοιξη στην πόλη» θα αναπτυχθεί την Πέμπτη 26, την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Μαρτίου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μουσική του δρόμου, συναυλίες, μικρές εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και χειροτεχνίας, bazaar βιβλίων, αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων, αφηγήσεις, χορό, happenings και εργαστήρια για παιδιά.

Η έναρξη θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου. Στις 7:30 θα παρουσιαστεί «Μουσική του δρόμου», ενώ μία ώρα αργότερα, στις 8:30 το βράδυ, θα ακολουθήσει η συναυλία «Μουσικές του κόσμου» με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο και την Έλενα Βούλγαρη.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Παρασκευή 27 Μαρτίου, με τη συναυλία «Τραγούδια της παρέας», που θα πραγματοποιηθεί στις 8:30 το βράδυ, δίνοντας το δικό της πιο ζεστό και συμμετοχικό χρώμα στη δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων.

Το πρωινό του Σαββάτου 28 Μαρτίου είναι αφιερωμένο κυρίως στα παιδιά και στη δημιουργική επαφή με την εποχή. Από τις 10:30 έως τις 12:30, στο πλαίσιο των καθιερωμένων εκπαιδευτικών δράσεων, οι μικροί συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν έναν «ανοιξιάτικο μυστικό κήπο». Στη συνέχεια, στις 12:30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί ανάγνωση κειμένων αφιερωμένων στην άνοιξη και αμέσως μετά θα παρουσιαστούν οι «Μουσικές της Άνοιξης» με την Ιόνια Ορχήστρα.

Παράλληλα, τα μεσημέρια της Πέμπτης και της Παρασκευής θα φιλοξενούνται σύντομα εργαστήρια και αφηγήσεις, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου το κοινό θα μπορεί να περιηγείται στο bazaar βιβλίων και στις μικρές εκθέσεις που θα αναπτυχθούν στον κήπο του χώρου.

Το εικαστικό στίγμα της διοργάνωσης συμπληρώνει η αφίσα της εκδήλωσης, η οποία βασίζεται σε έργο ακουαρέλας της Όλγας Νικολοπούλου.

Η «Άνοιξη στην πόλη» φιλοδοξεί να δώσει στο κέντρο της Πάτρας έναν αέρα γιορτής και δημιουργίας, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες με ανοιχτή, φιλόξενη διάθεση για όλες τις ηλικίες.

