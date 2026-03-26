Πάτρα: Το Πολύεδρο φέρνει την «Άνοιξη στην πόλη» με μουσική, βιβλία και δράσεις για μικρούς και μεγάλους

Ένα τριήμερο γεμάτο μουσικές, τέχνες, βιβλία και ανοιξιάτικες δράσεις ετοιμάζεται στο Πολύεδρο, στην Πάτρα, σε συνεργασία με την Ιόνια Ορχήστρα. Από την Πέμπτη 26 έως και το Σάββατο 28 Μαρτίου, ο χώρος μετατρέπεται σε σημείο συνάντησης για μικρούς και μεγάλους, με εκδηλώσεις που απλώνονται από τις συναυλίες μέχρι τα εργαστήρια και τις αφηγήσεις.

Πάτρα: Το Πολύεδρο φέρνει την «Άνοιξη στην πόλη» με μουσική, βιβλία και δράσεις για μικρούς και μεγάλους
26 Μαρ. 2026 13:15
Pelop News

Με αφορμή τον ερχομό της άνοιξης, το Πολύεδρο στην Πάτρα διοργανώνει ένα ξεχωριστό τριήμερο εκδηλώσεων σε συνεργασία με την Ιόνια Ορχήστρα, καλώντας το κοινό σε μια γιορτή με μουσική, λογοτεχνία, εικαστικά, δράσεις για παιδιά και δημιουργικές παρεμβάσεις στον χώρο.

Η δράση με τίτλο «Άνοιξη στην πόλη» θα αναπτυχθεί την Πέμπτη 26, την Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Μαρτίου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει μουσική του δρόμου, συναυλίες, μικρές εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας και χειροτεχνίας, bazaar βιβλίων, αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων, αφηγήσεις, χορό, happenings και εργαστήρια για παιδιά.

Η έναρξη θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου. Στις 7:30 θα παρουσιαστεί «Μουσική του δρόμου», ενώ μία ώρα αργότερα, στις 8:30 το βράδυ, θα ακολουθήσει η συναυλία «Μουσικές του κόσμου» με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο και την Έλενα Βούλγαρη.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται την Παρασκευή 27 Μαρτίου, με τη συναυλία «Τραγούδια της παρέας», που θα πραγματοποιηθεί στις 8:30 το βράδυ, δίνοντας το δικό της πιο ζεστό και συμμετοχικό χρώμα στη δεύτερη ημέρα των εκδηλώσεων.

Το πρωινό του Σαββάτου 28 Μαρτίου είναι αφιερωμένο κυρίως στα παιδιά και στη δημιουργική επαφή με την εποχή. Από τις 10:30 έως τις 12:30, στο πλαίσιο των καθιερωμένων εκπαιδευτικών δράσεων, οι μικροί συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν έναν «ανοιξιάτικο μυστικό κήπο». Στη συνέχεια, στις 12:30 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί ανάγνωση κειμένων αφιερωμένων στην άνοιξη και αμέσως μετά θα παρουσιαστούν οι «Μουσικές της Άνοιξης» με την Ιόνια Ορχήστρα.

Παράλληλα, τα μεσημέρια της Πέμπτης και της Παρασκευής θα φιλοξενούνται σύντομα εργαστήρια και αφηγήσεις, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου το κοινό θα μπορεί να περιηγείται στο bazaar βιβλίων και στις μικρές εκθέσεις που θα αναπτυχθούν στον κήπο του χώρου.

Το εικαστικό στίγμα της διοργάνωσης συμπληρώνει η αφίσα της εκδήλωσης, η οποία βασίζεται σε έργο ακουαρέλας της Όλγας Νικολοπούλου.

Η «Άνοιξη στην πόλη» φιλοδοξεί να δώσει στο κέντρο της Πάτρας έναν αέρα γιορτής και δημιουργίας, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες με ανοιχτή, φιλόξενη διάθεση για όλες τις ηλικίες.

15:48 Πακιστάν: Μεταφέρουμε μηνύματα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
15:44 Νέα ευρωπαϊκή έγκριση για την Ελλάδα: Ανοίγει ο δρόμος για 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
15:32 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 77χρονη που κατηγορείται ότι χτύπησε τον 82χρονο σύζυγό της
15:24 Στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης ο Νικολάς Μαδούρο – Μάχη για την απόρριψη των κατηγοριών και τα δικαστικά έξοδα
15:16 Η Lidl Ελλάς και το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ενώνουν τις δυνάμεις τους αυτό το Πάσχα για την εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από πολύ σοβαρές ασθένειες
15:12 Αναστάτωση στην Πάτρα από καπνούς σε διαμέρισμα – Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής
15:07 Ο Λουκασένκο δώρισε ένα τουφέκι στον Κιμ Γιονγκ Ουν: «Για παν ενδεχόμενο, αν εμφανιστούν εχθροί»
15:05 Απόδραση από τις φυλακές Κασσάνδρας – Συναγερμός για 39χρονο κρατούμενο που λείπει από την καταμέτρηση
15:02 Ουγγαρία: Όταν η προεκλογική εκστρατεία μετατρέπεται σε ζήτημα «εθνικής ασφάλειας»
15:00 Αναδιάρθρωση μέσω αποεπένδυσης για τη ΔΟΥΡΟΣ ΑΕ: Πουλήθηκε το παλιό εργοστάσιο
14:57 ΠΑΣΟΚ: Ανοίγει αύριο το 4ο Τακτικό Συνέδριο – Ανδρουλάκης την Παρασκευή, Παπανδρέου και Βενιζέλος το Σάββατο
14:50 Τράπεζα της Ελλάδος: Μειώθηκαν κατά 445 εκατ. ευρώ οι ιδιωτικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο
14:41 Κολωνάκι: Πώς έφτασαν οι Αρχές στην 54χρονη για τη ληστεία-μαμούθ σε σπίτι ηλικιωμένης
14:36 Σφίγγει ο κλοιός για τον Γιώργο Τσαγκαράκη: Δέσμευση όλης της περιουσίας του και της εταιρείας του
14:34 Ο εφιάλτης της Ριάνα με τους πυροβολισμούς στο σπίτι της: Σωθήκαμε πέφτοντας στο πάτωμα με τον ASAP Rocky
14:23 Κακοκαιρία «Deborah» προ των πυλών: Πότε χτυπά πιο δυνατά και ποιες περιοχές μπαίνουν στο στόχαστρο
14:19 Super League: Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Άρη
14:13 Επέστρεψε στον Άη Στράτη μετά το χειρουργείο ο Κώστας Σινάνης – Το μήνυμα ζωής για την πρόληψη
14:13 Νέος κατώτατος μισθός: Τι αλλάζει για 575.000 εργαζόμενους – Οι νέες καθαρές αποδοχές και το δώρο Πάσχα
14:09 Νέα σύγκρουση στο Εφετείο για Κεφαλογιάννη και Μάτσα – Η συνεπιμέλεια, η ένταση και τα δάκρυα στη δικαστική αίθουσα
