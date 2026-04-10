Πάτρα: Το πρόγραμμα των Επιταφίων στα Δημοτικά Κοιμητήρια
Οι ώρες για το Α’ και Β’ Κοιμητήριο Πατρών τη Μεγάλη Παρασκευή. Τι ισχύει για την είσοδο οχημάτων
Το επίσημο πρόγραμμα για την Περιφορά των Επιταφίων στα Δημοτικά Κοιμητήρια της Πάτρας σήμερα Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026 εχει ως εξής:
-
Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο (Άγιος Μηνάς): Η περιφορά θα ξεκινήσει στις 4:15 μ.μ.
-
Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο (Ανθούπολη): Η περιφορά θα ξεκινήσει στις 6:30 μ.μ.
Για την ομαλή διεξαγωγή των τελετών και τη διευκόλυνση των πολιτών, ο Δήμος ενημερώνει ότι θα τεθούν σε ισχύ ειδικά κυκλοφοριακά μέτρα εντός των κοιμητηρίων. Συγκεκριμένα, από τις 1:30 μ.μ. έως και την ολοκλήρωση της Περιφοράς των Επιταφίων, απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και η παραμονή οποιουδήποτε οχήματος μέσα στους χώρους των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
