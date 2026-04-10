Πάτρα: Το πρόγραμμα των Επιταφίων στα Δημοτικά Κοιμητήρια

Οι ώρες για το Α’ και Β’ Κοιμητήριο Πατρών τη Μεγάλη Παρασκευή. Τι ισχύει για την είσοδο οχημάτων

10 Απρ. 2026 10:34
Pelop News

Το επίσημο πρόγραμμα για την Περιφορά των Επιταφίων στα Δημοτικά Κοιμητήρια της Πάτρας σήμερα Μεγάλη Παρασκευή, 10 Απριλίου 2026 εχει ως εξής:

  • Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο (Άγιος Μηνάς): Η περιφορά θα ξεκινήσει στις 4:15 μ.μ.

  • Α’ Δημοτικό Κοιμητήριο (Ανθούπολη): Η περιφορά θα ξεκινήσει στις 6:30 μ.μ.

Για την ομαλή διεξαγωγή των τελετών και τη διευκόλυνση των πολιτών, ο Δήμος ενημερώνει ότι θα τεθούν σε ισχύ ειδικά κυκλοφοριακά μέτρα εντός των κοιμητηρίων. Συγκεκριμένα, από τις 1:30 μ.μ. έως και την ολοκλήρωση της Περιφοράς των Επιταφίων, απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και η παραμονή οποιουδήποτε οχήματος μέσα στους χώρους των Δημοτικών Κοιμητηρίων.

