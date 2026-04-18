Πάτρα: Το «Προξενιό» ζωντανεύει στο Σπίτι του Ηπειρώτη με ελεύθερη είσοδο

Ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών προσκαλεί φίλους και μέλη του σε ένα ξεχωριστό θεατρικό διήμερο, με αφορμή την παρουσίαση του έργου «Το Προξενιό», το οποίο θα ανέβει στο Σπίτι του Ηπειρώτη το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στις 7.30 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η εκδήλωση έχει και ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο σύλλογος τιμά το ενεργό μέλος του Λευτέρη Τσιρώνη, με καταγωγή από τη Μικροσπηλιά Άρτης, αναγνωρίζοντας τη διαρκή του παρουσία και προσφορά.

Το έργο, βασισμένο σε διήγημα πολυβραβευμένου Ηπειρώτη συγγραφέα, μεταφέρεται στη σκηνή από τη θεατρική ομάδα «Ταξιδευτές της Πρόζας», σε μια παράσταση που παντρεύει την παράδοση με τη θεατρική έκφραση. Η ατμόσφαιρα του έργου φέρνει στο προσκήνιο γνώριμες εικόνες και πρόσωπα από τον κόσμο της παλιάς ελληνικής επαρχίας: την προξενήτρα, τα σόγια, τη νύφη, τον γαμπρό, τις συμπεθέρες, τα οικογενειακά ήθη και τις μικρές αλλά χαρακτηριστικές λεπτομέρειες μιας άλλης εποχής.

Το αποτέλεσμα υπόσχεται δύο βραδιές γεμάτες νοσταλγία, χιούμορ, συγκίνηση και αυθεντικό ηπειρώτικο χρώμα, με τη σκηνή να γεμίζει φωνές, χαρακτήρες και μνήμες που ακουμπούν τη λαϊκή παράδοση και τη συλλογική εμπειρία.

Στην παράσταση συμμετέχουν οι ηθοποιοί Νίκος Λιόλιος, Μαρία Δημοπούλου, Κώστας Καραγκιαούρης, Νίκος Σωτηρίου, Ελένη Μανωλοπούλου Ηλιοπούλου, Φάνης Γιαλυψός, Άντζελα Ρηγοπούλου Παπαδάτου, Ελένη Καραγκιαούρη, Άγγελος Νταλιάνης, Ελένη Λουλέλη, Μαρία Γιαλυψού, Σπήλιος Μεσσαλάς, Μαρία Συρίγου Νταλιάνη, Γεωργία Οικονόμου, Ειρήνη Τριφωνοπούλου, Βασίλης Αλεξίου, Αιμιλία Δορίζα, Θωμάς Ρεντζής, Γιώργος Δημητρακόπουλος, Τασία Μπιρλή και Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου.

Τιμώμενο πρόσωπο για την προσφορά του στην ομάδα για το 2026 είναι ο Νίκος Λιόλιος.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, ενώ την αφήγηση αναλαμβάνει η Χρυσάνθη Μεργούπη Δεϊμέζη. Η επιμέλεια σκηνικών και κατασκευών είναι του Θωμά Ρεντζή, ενώ την επιμέλεια της ομάδας έχουν οι Ελένη Καραγκιαούρη και Μαρία Συρίγου Νταλιάνη. Στη μουσική ταυτότητα της παράστασης συμβάλλουν η Μαντώ Κάτσιου με τη διδασκαλία στο ηπειρώτικο τραγούδι και η Νίνα Λοτσάρη στο κλαρίνο.

Τον ήχο και τον φωτισμό επιμελείται ο Μιχάλης Μικές, ενώ τις φωτογραφίες και το βίντεο ο Βασίλης Κοτσόπουλος.

Χορηγοί της παράστασης είναι το Ράδιο Γάμμα Πάτρας, η Πρωινή Εκδρομή και τα Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου «Η Γωνιά του Βιβλίου».

Με αυτή την εκδήλωση, ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών δεν παρουσιάζει απλώς μια θεατρική δουλειά, αλλά ανοίγει έναν ακόμη ζωντανό χώρο συνάντησης με την ηπειρώτικη παράδοση, τη μνήμη και τη συλλογική έκφραση, καλώντας το κοινό της Πάτρας να γίνει μέρος μιας βραδιάς με ψυχή και χαρακτήρα.

