Πάτρα: Το Σάββατο η παρουσίαση του βιβλίου του Χρήστου Οικονόμου στο Πολύεδρο

Παρουσιάζεται το Σάββατο 19/10/2024 στη 1 το μεσημέρι , στο Πολύεδρο, το βιβλίο «Πες της» του Χρήστου Οικονόμου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλις.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ποιητής Γούλας Σπύρος, και η Παναγιωτοπούλου Βίβια, φιλόλογος, ΜΑ στη νεοελληνική και συγκριτική φιλολογία και ο συγγραφέας.

Θα αναγνωστεί επίσης κείμενο του Γιώργου Χαριτάτου, υποψήφιου διδάκτορος Κλασικής Φιλολογίας. Στη συζήτηση θα συμμετέχει η Λέσχη Ανάγνωσης Λογοτεχνίας του Πολύεδρου.

Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:

«Καμιά φορά, όταν το φως χαμηλώνει και μεγαλώνουν οι σκιές, μου φαίνεται ότι κυκλοφορώ σ’ αυτούς τους δρόμους χρόνια και χρόνια ατέλειωτα, ολόκληρο αιώνα, ότι ξέρω πια κάθε δέντρο, κάθε λακκούβα, κάθε σπίτι, πηγαίνω πια με τα μάτια κλειστά, είμαι πια δρόμος κι εγώ, πότε άδειος πότε γεμάτος, πότε με φως πότε σκοτεινός, για να βρεις τον δρόμο πρέπει να γίνεις δρόμος, ναι, αλλά ο δρόμος είναι δρόμος αν δεν τον περπατήσεις, η λαμπάδα είναι λαμπάδα αν δεν ανάψει, το μαχαίρι είναι μαχαίρι αν δεν κόψει;

Πες της σ’ αγαπάω πολύ και δεν θα το ξανακάνω».

Από την παρουσίαση της έκδοσης:

Εφτά χρόνια τώρα έχω δει πολλά κι έχω ακούσει άλλα τόσα, είναι η φύση της δουλειάς τέτοια, είναι και η δική μου, πάω πάντα παντού, ό,τι ώρα και μέρα να ‘ναι, κοντά ή μακριά, με βροχή, καύσωνα ή χιόνι.

Το “Πες της” είναι η ιστορία μιας κούριερ που περιπλανιέται σαν αερικό σε χιονισμένα βουνά και ασημένιες θάλασσες, σε δρόμους άδρομους, απέραντους, χωρίς αρχή και τέλος, χωρίς σημάδια και χαρακιές, μπαινοβγαίνει σε μεζονέτες με εσωτερικό ασανσέρ και πολυκατοικίες χωρίς ασανσέρ, και κάνει παραδόσεις σε καλούς και κακούς ανθρώπους, αγενείς και ευγενικούς, βασανισμένους και καλοζωισμένους – σε ανθρώπους που μοιάζουν έτοιμοι να βάλουν τα κλάματα κι άλλους που μοιάζουν να μην ξέρουν τι θα πει κλάμα.

Μια ιστορία ειπωμένη με γλώσσα που πότε αντιλαλεί και πότε σωπαίνει, ευφραίνεται και συστέλλεται, κρύβεται και φανερώνεται, παλεύοντας ν’ ακολουθήσει τα ματωμένα χνάρια που αφήνουν οι άνθρωποι και τα πράγματα στο χιόνι. Μια ιστορία για το μυστήριο, τον πόνο, την τραγικότητα, την τρέλα, αλλά και την ανθρωπιά, την ελπίδα, την κρυμμένη ομορφιά και την ποίηση της σύγχρονης ζωής.

O Χρήστος Οικονόμου γενννήθηκε στην Αθήνα το 1970. Έχει δημοσιεύσει τέσσερις συλλογές διηγημάτων και έχει τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας, το Prix Littéraire des Jeunes Européens, to Chowdhury Prize in Literature, το Ο.Henry Prize for Short Fiction και με άλλα βραβεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διηγήματά του έχουν εμφανιστεί σε πολυάριθμες ελληνικές και ξένες ανθολογίες, έχουν μεταφερθεί στο θέατρο και στον κινηματογράφο και έχουν μεταφραστεί σε 17 γλώσσες. Από τις εκδόσεις Πόλις κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία του: Κάτι θα γίνει, θα δεις , Το καλό θα ΄ρθει από τη θάλασσα, Οι κόρες του Ηφαιστείου.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News