Πάτρα: Το σπιράλ έστησε και φέτος «το δέντρο με το γάλα» ΦΩΤΟ

Νέα επιτυχημένη δράση της δημοτικής παράταξης στο «Παναχαϊκόν» στα Ψηλαλώνια

06 Ιαν. 2026 18:41
Το σπιράλ ύψωσε και φέτος «Το δέντρο με το γάλα» στα Ψηλαλώνια, με κουτιά γάλακτος που προσέφεραν ευαισθητοποιημένοι συμπολίτες μας. Η δράση διοργανώθηκε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά την παραμονή των Θεοφανίων και η ανταπόκριση του κόσμου ήταν και πάλι συγκινητική. Η ανεξάρτητη δημοτική παράταξη της πόλης έδωσε ξανά το σύνθημα αναλαμβάνοντας το οργανωτικό σκέλος της δράσης και οι Πατρινοί ανταποκρίθηκαν προσερχόμενοι με τις προσφορές τους. Συμμετείχαν μέλη, φίλοι, άγνωστοι, ανώνυμοι, περαστικοί, μικροί και μεγάλοι. Ένα-ένα κουτάκι, μία-μία κούτα, το δέντρο έγινε ψηλότερο από κάθε προηγούμενη φορά.

«Οι ανάγκες δεν τελειώνουν όταν τελειώνουν οι γιορτές» δήλωσε ο επικεφαλής του σπιράλ Πέτρος Ψωμάς, σημειώνοντας πως οι συμπολίτες μας που χρειάζονται την προσφορά μας εξακολουθούν να είναι πολλοί, ιδίως τα παιδιά στις οργανωμένες κρατικές και ιδιωτικές δομές, αλλά και μεμονωμένων οικογενειών. Για εκεί προορίζονται τα γάλατα που συγκεντρώθηκαν, εκεί θα φροντίσουν να τα διανείμουν τις επόμενες ημέρες τα μέλη των Ομάδων Εργασίας #Εθελοντισμός και #Κοινωνία που πήραν και φέτος την πρωτοβουλία και είχαν την ευθύνη της δράσης.

Η συλλογή έγινε ξανά στο «Παναχαϊκόν» στα Ψηλαλώνια, σε σημείο επί της πλατείας, με την ευγενική συνδρομή του επιχειρηματία και των εργαζόμενων του καταστήματος. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας η προσέλευση συνδημοτών ήταν εξαιρετική, όπως και η διάθεση όλων όσων συμμετείχαν, οι οποίοι αποτέλεσαν ξανά κρίκους μιας νοητής αλυσίδας ανθρωπιάς και αλληλεγγύης για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Το σπιράλ εισέπραξε αγάπη, ελπίδα, αισιοδοξία και ευχαριστεί θερμά όσους συνέδραμαν ώστε «το δέντρο με το γάλα» να επιτελέσει και φέτος τον θεάρεστο σκοπό του.

