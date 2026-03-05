Πάτρα: «Το σπίτι της Μπερνάντα Αλμπα» από τις 6/03

Η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας ανεβάζει το έργο «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Φεδερίκου Γκαρθία Λόρκα σε σκηνοθεσία Ηλία Αναστασόπουλου

Ο σκηνοθέτης αναφέρει για το έργο: Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα είναι ο ορισμός της χειραγώγησης στην οικογένεια, και κατ’ επέκταση της κοινωνίας. Πνίγει τα όποια όνειρα ή φιλοδοξίες, δημιουργώντας φόβο, ενοχές, τύψεις και όχι μόνο. Όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με ψυχολογική βία, καταλήγει, στην σωματική βία….

Παίζουν με την σειρά που εμφανίζονται οι ηθοποιοί:

Δουλικό: Μαρία Μητροπούλου

Πόνθια: Βασιλική Αδαμοπούλου

Μπερνάρντα: Ιωάννα Καραθανάση

Αντέλα: Άννα Κοκκίνου

Μαρτίριο: Χαρά Μαργαρίτη

Μαγκντανέλα: Τζίνα Δημητρίου

Αγκούστιας: Ηλιάνα Βουλδή

Αμέλια: Βιβή Σεραφή

Επισκέπτρια Α!: Αγγελική Γιαννοπούλου

Επισκέπτρια Β!: Άλκηστις Γιαννοπούλου

Μαρία Χοσέφα: Νέλλη Βουτσινά

Προυτέντια: Ελένη Αντωνοπούλου

Τραγούδι / θεριστής: Γίαννης Πανίτσας

Σκιά Πέπε Ρομανο: Απόστολος Παπανδρέου

Σκηνοθεσία: Ηλίας Αναστασόπουλος

Πρωτότυπη Μουσική: Γεώργιος Δρίτσας

Φωτισμοί: Ηλίας Αναστασόπουλος, Μίλτος Σπυρόπουλος

Σκηνικά: Η ομάδα

Αφίσα: Χαρά Μαργαρίτη

Επιμέλεια προγραμμάτων- ΜΜΕ- Επικοινωνία- Ψηφιακά μέσα: Σπυριδούλα Γεωργίου, Ηλίας Αναστασόπουλος, Νίκη Καραβούλια

Θα ανέβουν έξι παραστάσεις στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» στην Πάτρα (Μαιζώνος 271, έναντι ΣΣ Αγίου Ανδρέα- Πάτρα), στις 6, 7, 8 και 13, 14, 15 Μαρτίου 2026.

Ώρες παραστάσεων, 21:15 Παρασκευή, 20:30 Σάββατο – Κυριακή.

Εισιτήρια 10€ Γενική είσοδος- Προπώληση: More.com

Κρατήσεις: 6983682970

