Πάτρα: «Το σπίτι της Μπερνάντα Αλμπα» από τις 6/03

«Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα » από τη Θεατρική ομάδα του  ΟΤΕ Πάτρας

05 Μαρ. 2026 10:52
Pelop News

Η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων και  Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας ανεβάζει το έργο «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Φεδερίκου Γκαρθία Λόρκα σε σκηνοθεσία Ηλία Αναστασόπουλου

Ο σκηνοθέτης αναφέρει για το έργο: Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα είναι ο ορισμός της χειραγώγησης στην οικογένεια, και κατ’ επέκταση της κοινωνίας. Πνίγει τα όποια όνειρα ή φιλοδοξίες, δημιουργώντας φόβο, ενοχές, τύψεις και όχι μόνο. Όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με ψυχολογική βία, καταλήγει, στην σωματική βία….

Παίζουν με την σειρά που εμφανίζονται οι ηθοποιοί:
Δουλικό: Μαρία Μητροπούλου
Πόνθια: Βασιλική Αδαμοπούλου
Μπερνάρντα: Ιωάννα Καραθανάση
Αντέλα: Άννα Κοκκίνου
Μαρτίριο: Χαρά Μαργαρίτη
Μαγκντανέλα: Τζίνα Δημητρίου
Αγκούστιας: Ηλιάνα Βουλδή
Αμέλια: Βιβή Σεραφή
Επισκέπτρια Α!: Αγγελική Γιαννοπούλου
Επισκέπτρια Β!: Άλκηστις Γιαννοπούλου
Μαρία Χοσέφα: Νέλλη Βουτσινά
Προυτέντια: Ελένη Αντωνοπούλου
Τραγούδι / θεριστής: Γίαννης Πανίτσας
Σκιά Πέπε Ρομανο: Απόστολος Παπανδρέου

Σκηνοθεσία: Ηλίας Αναστασόπουλος
Πρωτότυπη Μουσική: Γεώργιος Δρίτσας
Φωτισμοί: Ηλίας Αναστασόπουλος, Μίλτος Σπυρόπουλος
Σκηνικά: Η ομάδα
Αφίσα: Χαρά Μαργαρίτη
Επιμέλεια προγραμμάτων- ΜΜΕ- Επικοινωνία- Ψηφιακά μέσα: Σπυριδούλα Γεωργίου, Ηλίας Αναστασόπουλος, Νίκη Καραβούλια

Θα ανέβουν έξι παραστάσεις στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» στην Πάτρα (Μαιζώνος 271, έναντι ΣΣ Αγίου Ανδρέα- Πάτρα), στις 6, 7, 8 και 13, 14, 15 Μαρτίου 2026.

Ώρες παραστάσεων, 21:15 Παρασκευή, 20:30 Σάββατο – Κυριακή.

Εισιτήρια 10€ Γενική είσοδος- Προπώληση: More.com

Κρατήσεις: 6983682970

