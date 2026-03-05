Πάτρα: «Το σπίτι της Μπερνάντα Αλμπα» από τις 6/03
«Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα » από τη Θεατρική ομάδα του ΟΤΕ Πάτρας
Η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας ανεβάζει το έργο «Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα» του Φεδερίκου Γκαρθία Λόρκα σε σκηνοθεσία Ηλία Αναστασόπουλου
Ο σκηνοθέτης αναφέρει για το έργο: Το σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα είναι ο ορισμός της χειραγώγησης στην οικογένεια, και κατ’ επέκταση της κοινωνίας. Πνίγει τα όποια όνειρα ή φιλοδοξίες, δημιουργώντας φόβο, ενοχές, τύψεις και όχι μόνο. Όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με ψυχολογική βία, καταλήγει, στην σωματική βία….
Παίζουν με την σειρά που εμφανίζονται οι ηθοποιοί:
Δουλικό: Μαρία Μητροπούλου
Πόνθια: Βασιλική Αδαμοπούλου
Μπερνάρντα: Ιωάννα Καραθανάση
Αντέλα: Άννα Κοκκίνου
Μαρτίριο: Χαρά Μαργαρίτη
Μαγκντανέλα: Τζίνα Δημητρίου
Αγκούστιας: Ηλιάνα Βουλδή
Αμέλια: Βιβή Σεραφή
Επισκέπτρια Α!: Αγγελική Γιαννοπούλου
Επισκέπτρια Β!: Άλκηστις Γιαννοπούλου
Μαρία Χοσέφα: Νέλλη Βουτσινά
Προυτέντια: Ελένη Αντωνοπούλου
Τραγούδι / θεριστής: Γίαννης Πανίτσας
Σκιά Πέπε Ρομανο: Απόστολος Παπανδρέου
Σκηνοθεσία: Ηλίας Αναστασόπουλος
Πρωτότυπη Μουσική: Γεώργιος Δρίτσας
Φωτισμοί: Ηλίας Αναστασόπουλος, Μίλτος Σπυρόπουλος
Σκηνικά: Η ομάδα
Αφίσα: Χαρά Μαργαρίτη
Επιμέλεια προγραμμάτων- ΜΜΕ- Επικοινωνία- Ψηφιακά μέσα: Σπυριδούλα Γεωργίου, Ηλίας Αναστασόπουλος, Νίκη Καραβούλια
Θα ανέβουν έξι παραστάσεις στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» στην Πάτρα (Μαιζώνος 271, έναντι ΣΣ Αγίου Ανδρέα- Πάτρα), στις 6, 7, 8 και 13, 14, 15 Μαρτίου 2026.
Ώρες παραστάσεων, 21:15 Παρασκευή, 20:30 Σάββατο – Κυριακή.
Εισιτήρια 10€ Γενική είσοδος- Προπώληση: More.com
Κρατήσεις: 6983682970
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News