Πάτρα: Τον λήστεψαν και τον ξυλοκόπησαν

Την απρόκλητη επίθεση από ομάδα ατόμων δέχθηκε άνδρας στην Πάτρα, τα μέλη της οποία τον λήστεψαν και τον ξυλοκόπησαν.

Οι δράστες που αναζητούνται άρπαξαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι άνδρα.

Το περιστατικό συνέβη, στην Πλατεία Ταραμπούρα, στην Πάτρα, το βράδυ της Τετάρτης 5/022/2026.

