Πάτρα: Τοποθέτηση στηθαίων και κιγκλιδωμάτων από τον Δήμο, οι περιοχές ΦΩΤΟ

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα τοποθέτησης νέων μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων σε περιοχές του Δήμου Πατρέων.

Οι περιοχές που έχουν γίνει ή συνεχίζονται τα έργα είναι: Συχαινά, Μπάλα, Ελεκίστρα, Πουρναρόκαστρο, Θέα, Καρυά, Σκιόεσσα, Άνω Σούλι, Κεφαλόβρυσο, Οβρυά, Σαραβάλι καθώς και σε πεζογέφυρες του Μειλίχου, αλλά και στην Ηρώων Πολυτεχνείου.

Η Δημοτική Αρχή ικανοποιώντας αιτήματα των κατοίκων των Δημοτικών Κοινοτήτων, που καταγράφτηκαν στις λαϊκές συνελεύσεις και σε αιτήματα – αναφορές των Προέδρων των Κοινότητων, προχώρησε σε διαγωνισμό και δρομολόγησε έργο ύψους 827.000 ευρώ, χρηματοδοτούμενο από ίδιους πόρους και από τη ΣΑΤΑ, το οποίο αναμένεται να περατωθεί εντός του 2026.

Οι εργασίες εκτελούνται στο οδικό δίκτυο και κατά μήκος οριοθετημένων χειμάρρων στο Δήμο Πατρέων με τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές, για την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών και οδηγών.

