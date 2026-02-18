Πάτρα: Τοποθετούνται χημικές τουαλέτες ενόψει Καρναβαλιού

Χημικές τουαλέτες και κιγκλιδώματα για τις ανάγκες των παρελάσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026.

Πάτρα: Τοποθετούνται χημικές τουαλέτες ενόψει Καρναβαλιού
18 Φεβ. 2026 11:00
Pelop News

Στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης δράσεων του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 από την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος (Π.Ε.Δ.Δ.Ε.), φέτος θα μισθωθούν 2 VIP trailer Project χημικών τουαλετών με 7 θέσεις υγιεινής το καθένα, τα οποία θα τοποθετηθούν για τις ανάγκες των παρελάσεων του τελευταίου Σαββατοκύριακου (νυχτερινή ποδαράτη Σαββάτου και Μεγάλη Παρέλαση Κυριακής).

Οι χημικές τουαλέτες θα τοποθετηθούν σε δύο σημεία: στην πλατεία Παπαφλέσσα και στην οδό Πατρέως στο πάρκινγκ μεταξύ Μαιζώνος και Ρήγα Φεραίου την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και θα αποσυρθούν την Καθαρή Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.

Επίσης η συνεργασία ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας και ΠΕΔΔΕ αφορά και στη μίσθωση 277 κιγκλιδωμάτων που θα τοποθετηθούν στην οδό Κορίνθου και στην πλατεία Γεωργίου Α΄ κατά μήκος της διαδρομής των παρελάσεων για την ασφάλεια των θεατών και των συμμετεχόντων, αλλά και για την ομαλή ροή των παρελάσεων, καθώς και στον Μώλο της Αγίου Νικολάου για τις ανάγκες της Τελετής Λήξης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:18 Πώς θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Τι δείχνει η πρόγνωση για καιρό και μετακινήσεις
11:11 Καθίζηση στη Συγγρού προκαλεί κυκλοφοριακά προβλήματα – Τρύπα στη μεσαία λωρίδα από διαρροή νερού
11:10 Στήριξη Τραμπ για τον κάθετο διάδρομο, τι σημαίνει για την Ελλάδα
11:04 Στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων οι φωτογραφίες της Καισαριανής – Κρίσιμες αποφάσεις για τον χαρακτηρισμό τους
11:00 Πάτρα: Τοποθετούνται χημικές τουαλέτες ενόψει Καρναβαλιού
11:00 Πάτρα: Καταδικάστηκε και πιάστηκε να κάνει τα… ίδια
10:57 Ανεμοδαρμένα Ύψη: Έρωτας χωρίς έλεος
10:57 Παπαθανάσης: Στρατηγική επένδυση 1,9 εκατ. ευρώ για «έξυπνες» και πράσινες πόλεις
10:53 Χατζηδάκη εκτός ΠΑΣΟΚ: Αναστολή της κομματικής ιδιότητας για την υπόθεση ΟΠΕΚΑ
10:53 Δέκα χρόνια από τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη
10:48 Πάτρα: Δράση της «Φλόγας» για τον παιδικό καρκίνο
10:46 Αυξημένος κίνδυνος εξάπλωσης του ιού τσικουνγκούνια και στην Ελλάδα
10:42 Πάτρα: Τι συζητήθηκε στη συνάντηση Συλλόγου ατόμων με κινητική αναπηρία με Πελετίδη
10:35 Καθαρά Δευτέρα: Οι κορυφαίοι προορισμοί για «Κούλουμα», επιλογές που καλύπτουν κάθε γούστο
10:34 Εψαχναν όπλο βρήκαν μαχαίρια στις φυλακές Κορυδαλλού
10:24 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:22 Κατείχε πιστόλι με γεμιστήρα, συνελήφθη στο Αγρίνιο
10:16 Πατρών – Πύργου: Οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, του είχαν αφαιρεθεί
10:16 Στο δρόμο οι συνταξιούχοι για αναδρομικά και 13η-14η σύνταξη
10:09 Που θα δείτε τις μάχες Κυπέλλου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ηρακλή και Μύκονο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ