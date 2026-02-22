Πάτρα: Τραγωδία με νεκρή σε τροχαίο ατύχημα

Τραγωδία είχαμε κατά την διάρκεια τη νύχτας στην Πάτρα, καθώς στην περιοχή της Οβρυας έγινε τροχαίο ατύχημα και συγκεκριμένα στην διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Οδ. Ανδρούτσου.

Για άγνωστη αιτία δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, το ένα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, ξήλωσε πινακίδα επιχείρησης και ακινητοποιήθηκε.

Αμεσα στο σημείο πήγαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ και διαπίστωσαν μία γυναίκα 45 ετών, συνεπιβάτιδα στο ένα από τα δύο οχήματα ανασύρθηκε νεκρή.

Επίσης, από το τροχαίο υπήρξαν και δύο τραυματισμοί. Η Τροχαία έχει ξεκινήσει έρευνα τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

