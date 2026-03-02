Πάτρα: Τρεις συλλήψεις για κατοχή κάνναβης και «BOOM» – Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κάνναβης και συνθετικής ναρκωτικής ουσίας.

Πάτρα: Τρεις συλλήψεις για κατοχή κάνναβης και «BOOM» – Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες
02 Μαρ. 2026 11:50
Pelop News

Τρεις ημεδαποί άνδρες συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιπτώσεις στην Πάτρα, έπειτα από ελέγχους που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Οι συλλήψεις έγιναν προχθές το μεσημέρι και χθες τα ξημερώματα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στην κατοχή των τριών ανδρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3,8 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και ένα γραμμάριο της ναρκωτικής ουσίας που είναι γνωστή ως «BOOM».

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Με νέο όνομα η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη στην Τανζανία! ΒΙΝΤΕΟ
23:31 Σπουδαίοι οι Νέοι Γλαύκου, δυσκολεύτηκε η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «18 στα 18», ΦΩΤΟ
22:57 Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Στο κινητό του Γεωργιανού εντοπίστηκε το λογισμικό encryptor, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης
22:53 Σπανούλης: “Το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες”
22:48 IDF: Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη
22:38 CENTCOM: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν
22:28 «Το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο είναι απελπισία, όχι στρατηγική» δήλωση με σημασία του αντιπροσώπου του Ισραήλ στον ΟΗΕ
22:18 Ελληνικών συμφερόντων το τάνκερ που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ
21:59 Μπαχρέιν: Σοκαριστικό βίντεο με drone να χτυπά ξενοδοχείο ΒΙΝΤΕΟ
21:57 Με μυθικό Τολιόπουλο η Ελλάδα πήρε τη ρεβάνς στο Μαυροβούνιο
21:51 «Ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει, έζησε και πέθανε μόνη της», νέες μαρτυρίες για την 31χρονη στον Κολωνό
21:41 Πέθανε ο σπουδαίος Guy-Roger N’Ganga, τον είχε βαφτίσει ο Γιώργος Χριστόπουλος
21:30 Αίγιο: Άνδρας μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο
21:21 Η συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. Liofyllo στο Patras IQ 2026
21:21 Ύποπτες κινήσεις Γεωργιανού στη Σούδα, προσήχθη για κατασκοπεία
21:11 Δήμος Πατρέων: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο! Καμία συμμετοχή στην βρώμικη επίθεση στο Ιράν!
21:00 Φρουροί της Επανάστασης: Δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ
20:50 Ποιοι εκλέχτηκαν στο νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
20:39 Λύτρωση για τον Ατρόμητο, έχασε μεγάλη ευκαιρία η Αχαϊκή
20:29 Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ