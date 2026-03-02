Πάτρα: Τρεις συλλήψεις για κατοχή κάνναβης και «BOOM» – Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες

Τρεις ημεδαποί άνδρες συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιπτώσεις στην Πάτρα, έπειτα από ελέγχους που διενήργησαν αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών.

Οι συλλήψεις έγιναν προχθές το μεσημέρι και χθες τα ξημερώματα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στην κατοχή των τριών ανδρών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3,8 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και ένα γραμμάριο της ναρκωτικής ουσίας που είναι γνωστή ως «BOOM».

Σε βάρος τους σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



