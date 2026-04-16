Πάτρα: Τριπλή παρέμβαση για δρόμους – Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Βασιλείου καλεί το Δήμο

Ο Σύλλογος εστιάζει κυρίως σε προβλήματα που σχετίζονται με το οδικό δίκτυο της περιοχής.

16 Απρ. 2026 16:32
Pelop News

Τρεις διαδοχικές επιστολές απέστειλε μέσα στον τελευταίο μήνα ο Πολιτιστικός και Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίου Βασιλείου προς τη δημοτική αρχή της Πάτρας και τον αντιδήμαρχο Ρίου Ευάγγελο Κατσακούλη, αναδεικνύοντας σοβαρά ζητήματα υποδομών που επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ασφάλεια των κατοίκων.

Μέσα από τις παρεμβάσεις του, ο Σύλλογος, με υπογραφή του προέδρου Βασίλη Σταματόπουλου, εστιάζει κυρίως σε προβλήματα που σχετίζονται με το οδικό δίκτυο της περιοχής.

Βασίλης Σταματόπουλος

Στην πρώτη επιστολή επισημαίνεται η επικινδυνότητα του οδοστρώματος στην οδό Κανάρη, όπου η συνεχής ροή υδάτων έχει προκαλέσει έντονη ολισθηρότητα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων τόσο για οδηγούς όσο και για πεζούς. Παράλληλα, τονίζεται και η υγειονομική διάσταση του προβλήματος, καθώς τα λιμνάζοντα νερά ευνοούν την ανάπτυξη κουνουπιών.

Σε δεύτερη παρέμβαση, ο Σύλλογος αναφέρεται στην ανάγκη αποκατάστασης σοβαρών φθορών στο οδόστρωμα της οδού Κανακάρη ανάμεσα στην Ομήρου και την Αντωνίου Οικονόμου, κάνοντας λόγο για αποσάθρωση τσιμεντένιων και χωμάτινων τμημάτων. Οπως επισημαίνεται, η κατάσταση αυτή καθιστά επιτακτική την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, με εργασίες που περιλαμβάνουν απομάκρυνση κατεστραμμένων υλικών και διάστρωση νέου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία.

Η τρίτη επιστολή επικεντρώνεται σε διαφορετικό σημείο του Αγίου Βασιλείου, συγκεκριμένα στην οδό Μαβίλη, όπου εντοπίζεται πρόβλημα κακής κατασκευής του οδοστρώματος. Η έλλειψη σωστής κλίσης έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση υδάτων και την εισροή τους σε αυλές κατοικιών, προκαλώντας σημαντική ταλαιπωρία στους κατοίκους.

Κοινός παρονομαστής και των τριών επιστολών είναι η ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις από τη δημοτική αρχή. Ο Σύλλογος ζητά όχι μόνο την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων, αλλά και μια συνολικότερη μέριμνα για τη βελτίωση των υποδομών στην περιοχή.

Οι επανειλημμένες αυτές παρεμβάσεις αναδεικνύουν την έντονη ανησυχία της τοπικής κοινωνίας, αλλά και τη διάθεση ενεργούς συμμετοχής στη διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Οι κάτοικοι του Αγίου Βασιλείου αναμένουν πλέον ανταπόκριση από τον Δήμο, ελπίζοντας ότι τα ζητήματα που έχουν τεθεί θα αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά.

