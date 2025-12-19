Πάτρα: Τροχαίο ΙΧ με μηχανή, τραυματισμός ενός οδηγού

«Συναγερμός» πριν από λίγο στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, όπου στην έναρξη της οδού Κανακάρη, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, είχαμε σύγκρουση ενός ΙΧ με μηχανή.

Από την σφοδρή σύγκρουση είχαμε τον τραυματισμό του οδηγού της μηχανής και στο σημείο μεταβαίνει ασθενοφόρο για να παραλάβει τον τραυματία, ενώ δεν τραυματίστηκε ο οδηγός του ΙΧ.

Πάντως, από τις πρώτες πληροφορίες, ο τραυματισμός του οδηγού δεν είναι κάτι σοβαρό, ωστόσο θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

