Πάτρα: Τροχαίο με μηχανή στην παραλιακή ΦΩΤΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα, στην οδό Όθωνος Αμαλίας, στο ύψος των παλαιών ΚΤΕΛ, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός της μηχανής. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον οδηγό της μοτοσικλέτας, μεταφέροντάς τον στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται, ενώ στο σημείο επικράτησε πρόσκαιρη αναστάτωση στην κυκλοφορία των οχημάτων.

