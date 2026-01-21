Πάτρα: Τροχαίο με τραυματία, ακινητοποίηση οχήματων σε γραμμές τρένου

Ενας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε στα Βραχνέϊκα Πατρών, με τα οχήματα που ενεπλάκησαν σύμφωνα με πληροφορίες να ακινητοποιούνται στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Το τροχαίο συνέβη ξημερώματα Τετάρτης 21/01/2026, όταν υπό συνθήκες που ερευνώνονται συγκρούστηκε αυτοκίνητο με φορτηγάκι που μετέφερε φιάλες υγραερίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



