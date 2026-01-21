Πάτρα: Τροχαίο με τραυματία, ακινητοποίηση οχήματων σε γραμμές τρένου
Το τροχαίο με την εμπλοκή αυτοκινήτου και ημιφορτηγού, συνέβη στα Βραχνέϊκα Πατρών.
Ενας τραυματίας είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε στα Βραχνέϊκα Πατρών, με τα οχήματα που ενεπλάκησαν σύμφωνα με πληροφορίες να ακινητοποιούνται στις σιδηροδρομικές γραμμές.
Το τροχαίο συνέβη ξημερώματα Τετάρτης 21/01/2026, όταν υπό συνθήκες που ερευνώνονται συγκρούστηκε αυτοκίνητο με φορτηγάκι που μετέφερε φιάλες υγραερίου.
