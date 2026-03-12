Πάτρα: Τροχαίο στη διασταύρωση Αγίου Νικολάου και Κανακάρη – Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Νικολάου και Κανακάρη, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος βρέθηκε στο οδόστρωμα, με περαστικούς να ειδοποιούν άμεσα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Ασθενοφόρο έφθασε γρήγορα στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο λειτουργούν φωτεινοί σηματοδότες και εξετάζεται πώς προκλήθηκε η σύγκρουση μεταξύ των δύο οχημάτων.

