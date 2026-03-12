Πάτρα: Τροχαίο στη διασταύρωση Αγίου Νικολάου και Κανακάρη – Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Ασθενοφόρο
12 Μαρ. 2026 17:10
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στο κέντρο της Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Αγίου Νικολάου και Κανακάρη, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος βρέθηκε στο οδόστρωμα, με περαστικούς να ειδοποιούν άμεσα το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Ασθενοφόρο έφθασε γρήγορα στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Την προανάκριση για τα αίτια του τροχαίου έχει αναλάβει η Τροχαία, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο λειτουργούν φωτεινοί σηματοδότες και εξετάζεται πώς προκλήθηκε η σύγκρουση μεταξύ των δύο οχημάτων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:01 Φωτιά στο Gerald Ford στην Ερυθρά Θάλασσα – Δύο ναύτες τραυματίστηκαν
17:56 Πάτρα: Τον σπουδαίο γλύπτη Μεμά Καλογηράτο υποδέχθηκε ο Κώστας Πελετίδης
17:49 ΔΥΠΑ – VOUCHER: Μάθε πως θα μπεις άμεσα σε τμήμα
17:48 ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα του φαρμάκου Sulbenin – Για ποιο λόγο
17:48 Η ΝΕΠ με Ασάντι κόντρα στον ΝΑΟ Κέρκυρας – Δηλώσεις Λυκούδη
17:40 Μήνυμα Φιντάν για το Ιράν: Όχι σε σενάρια αποσταθεροποίησης
17:38 Πανδαισία πινγκ – πονγκ στο «Τόφαλος»
17:32 Πόρτα ανοιχτή ή κλειστή στον ύπνο; Τι λένε οι ειδικοί
17:24 Χριστίνα Κοντοβά: Συγκλονίζει για την υιοθεσία της κόρης της από την Ουγκάντα και τις δύο αποτυχημένες εγκυμοσύνες
17:23 Ρεκόρ προσέλευσης στην Ανάβαση Πλατάνι – Πιτίτσα
17:16 Τραμπ: Οι ΗΠΑ κερδίζουν από το ακριβό πετρέλαιο, αλλά προτεραιότητα είναι το Ιράν
17:10 Πάτρα: Τροχαίο στη διασταύρωση Αγίου Νικολάου και Κανακάρη – Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου
17:09 Μόσχα προς Ουάσιγκτον: Στήριξη στην Κούβα απέναντι σε απειλές και πιέσεις
17:08 Μητσοτάκης: Απορρίπτω κατηγορηματικά οποιαδήποτε συζήτηση για πρόωρες εκλογές λόγω δημοσκοπικής ανάκαμψης
17:00 Ο Νίκος Κορδόσης, μιλάει στην «Π» για την Έξοδο του Μεσολογγίου: Μνήμη, Αξιοπρέπεια, Ελευθερία
16:52 Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή για τους υδρογονάνθρακες: Παπασταύρου και Ανδρουλάκης αντάλλαξαν βαριές αιχμές
16:50 Τι σερβίρεται μετά τα Όσκαρ: Το μενού που περιμένει τους σταρ στο Governors Ball
16:44 Το 8ο MEGA FOUR 4×4 από τη Λέσχη «Skarta Ekato» και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
16:41 Βραδιά αφιερωμένη στους χορηγούς του Απόλλωνα
16:36 Θεσσαλονίκη: Τέσσερις ανήλικοι κατηγορούνται για κλοπή εξοπλισμού αξίας 40.000 ευρώ από φορτηγό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ