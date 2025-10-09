Πάτρα: Τροχαίο στην Κανελλοπούλου και μποτιλιάρισμα ΦΩΤΟ

Το τροχαίο σημείωθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, στο ύψος της Κανελλοπούλου, το πρωί της Πέμπτης 9/10/2025.

09 Οκτ. 2025 8:38
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές σημειώθηκε στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου στο ύψος της Κανελλοπούλου, το πρωί της Πέμπτης 9/10/2025.

Από το τροχαίο στο σημείο καταγράφεται μποτιλιάρισμα, με τα οχήμα να σχηματίζουν ουρές, στο ρεύμα εξόδου της Πάτρας.

