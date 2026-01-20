Πάτρα: Τσακωμοί για το παρκάρισμα – Μηχανάκια στα πεζοδρόμια, εντάσεις, στα Προσφυγικά

Οι «ιστορίες καθημερινές τρέλας», όπως θα μπορούσε να τις χαρακτηρίσει εύλογα κάποιος, συνεχίζονται στη συνοικία των Προσφυγικών. Η περιοχή βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, μετά την ανάπλαση που έγινε εκεί σε δρόμους και πεζοδρόμια, όμως από ό,τι φαίνεται οι γειτονιές δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμη στα καινούργια δεδομένα.

Μετά το πρόβλημα το οποίο είχαμε αναδείξει στην εφημερίδα «Πελοπόννησο», με τους κάδους απορριμμάτων που άλλαζαν θέση(!) γιατί προφανώς ενοχλούσαν στα σημεία που τους είχε επανατοποθετήσει ο Δήμος Πατρέων, σειρά παίρνουν οι διαμάχες των κατοίκων για το πού παρκάρουν τα μηχανάκια τους.

Η «Π» έγινε, μάλιστα, δέκτης καταγγελιών κατοίκων των Προσφυγικών, οι οποίοι, ενώ είχαν συνηθίσει να παρκάρουν το μηχανάκι τους είτε στον δρόμο μπροστά από το σπίτι τους είτε στο πεζοδρόμιο μπροστά από την εξώπορτά τους, ξαφνικά βλέπουν τα σημεία αυτά να καταλαμβάνονται από άλλα μηχανάκια, που φυτρώνουν το τελευταίο διάστημα όπως τα… μανιτάρια στο βουνό.

Δεν λείπουν, μάλιστα, και οι διαπληκτισμοί μεταξύ κατοίκων, οι έντονοι διάλογοι και αιχμηρές ατάκες όπως το «να βάλεις το μηχανάκι σου μπροστά στο σπίτι σου και όχι στο πεζοδρόμιό μου» με ανταπάντηση από την άλλη πλευρά ότι «τα πεζοδρόμια είναι δημόσια και όχι δικά σου», αλλά και με… απάντηση στην απάντηση ότι «επειδή ακριβώς τα πεζοδρόμια είναι δημόσια, βάλτο λοιπόν στη δική σου πλευρά του δρόμου».

Οπως καταλαβαίνει κανείς, η κατάσταση είναι πιο σοβαρή από ό,τι φαίνεται, τα νεύρα στη συνοικία είναι τεταμένα και πραγματικά είναι απορίας άξιον πως δεν έχει κληθεί ακόμη η ΕΛΑΣ για να λύσει τον… Γόρδιο Δεσμό. Πληροφορίες, πάντως, για… μεταμεσονύχτια σαμποτάζ σε μηχανάκια, ως «απάντηση εκδίκησης» (σκασμένα λάστιχα, κ.λπ.), ελέγχονται ως ανακριβείς (για την ώρα). Το ερώτημα, βέβαια, παραμένει: Γιατί να παρκάρουμε τα μηχανάκια μας στα πεζοδρόμια τα οποία προβλέπονται μόνο για τους πεζούς;

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



