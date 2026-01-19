Πάτρα: Βαρύ πένθος για την απώλεια του αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη

Ο εκλιπών υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση επί σειρά ετών στη Γ’ Αλλαγή της Άμεσης Δράσης Αττικής, ενώ τα τελευταία χρόνια της υπηρεσιακής του πορείας βρισκόταν στο Φωτογραφικό Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών

Πάτρα: Βαρύ πένθος για την απώλεια του αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη
19 Ιαν. 2026 21:56
Pelop News

Στην Πάτρα σε βαρύ πένθος βυθίστηκαν η οικογένειά του, η ΕΛ.ΑΣ. και η τοπική κοινωνία με τον θάνατο του αποστράτου αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη.

«Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ και ζητούσε να της βρούμε δουλειά», αποκαλύψεις για τη Λόρα

Ο εκλιπών υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση επί σειρά ετών στη Γ’ Αλλαγή της Άμεσης Δράσης Αττικής, ενώ τα τελευταία χρόνια της υπηρεσιακής του πορείας βρισκόταν στο Φωτογραφικό Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Πολλοί συνάδελφοί του κάνουν λόγο για έναν αστυνομικό με επαγγελματισμό, ήθος και ανθρώπινη προσέγγιση και πάντα με διάθεση για προσφορά.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα (19/01/2026) στο Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών. Εκεί η οικογένεια του, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του, του είπαν το τελευταίο «αντίο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 Αυτοί είναι οι ιοί που ανησυχούν πολύ τους λοιμωξιολόγους
23:01 «Αποδείχθηκε ποιος λέει την αλήθεια και εμφανίζεται και ποιος λέει ψέματα και κρύβεται», ο Ολυμπιακός για Γιαννακόπουλο
22:53 Αχαΐα: Ώρες αγωνίας για την εξαφάνιση ηλικιωμένου στο χωριό Κρίνος
22:45 «Νομίζαμε ότι απαγωγές συμβαίνουν μόνο στις ταινίες. «Κάτι με ωθεί να συνεχίσω να ψάχνω»: Η ελπίδα της μητέρας του μικρού Μπεν
22:35 Φινάλε του α’ γύρου στην Α1 ΕΣΚΑ-Η: Πρωταθλήτρια χειμώνα η ΑΕ Ροϊτίκων, ο Κεραυνός πήρε το ντέρμπι με τον Αίολο,ΦΩΤΟ
22:26 «Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν δρόμο βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και δυναμισμού», Πιερρακάκης μετά το Eurogroup
22:16 Κακοκαιρία: Δείτε που θα είναι κλειστά αύριο τα σχολεία
22:06 Πλακιάς κατά Δεληβοριά για Καρυστιανού: «Έχεις μεγάλο μερίδιο ευθύνης, η ζημιά έγινε και είναι ανυπολόγιστη»
21:56 Πάτρα: Βαρύ πένθος για την απώλεια του αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη
21:46 Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Γροιλανδία: Οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του status quo θα ήταν καταστροφική
21:35 Ο αντίπαλος της Ελλάδας στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
21:25 Φυλακές Κορυδαλλού: Το συμβόλαιο θανάτου για το κουμάντο στις πιάτσες ναρκωτικών
21:14 «Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ και ζητούσε να της βρούμε δουλειά», αποκαλύψεις για τη Λόρα
21:02 Ρούτε: Το ΝΑΤΟ θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται με Δανία και Γροιλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής
20:53 Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Παντούλας
20:42 Εμεινε στο «Χ» ο Αρης κόντρα στην Αιγείρα/Ακράτα
20:31 Η Ελλάδα για το χρυσό, «βούλιαξε» την Ιταλία, προκρίθηκε στα ημιτελικά
20:18 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Μισή μονάδα πάνω η ΝΔ στο 30,2%, με προβάδισμα 16,8 μονάδων
20:08 Αχαΐα: Νέο, το δεύτερο σήμερα, θανάσιμο τροχαίο στην 111, νεκρός 29χρονος
19:59 Γιαννακόπουλος: «Δεν επιθυμώ την καταδίκη της ΚΑΕ Ολυμπιακός»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ