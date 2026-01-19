Πάτρα: Βαρύ πένθος για την απώλεια του αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη

Στην Πάτρα σε βαρύ πένθος βυθίστηκαν η οικογένειά του, η ΕΛ.ΑΣ. και η τοπική κοινωνία με τον θάνατο του αποστράτου αστυνομικού Νίκου Ελευθεριάδη.

«Μας έδειχνε σημάδια αυτοτραυματισμού, έψαχνε κινητό με 50 ευρώ και ζητούσε να της βρούμε δουλειά», αποκαλύψεις για τη Λόρα

Ο εκλιπών υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση επί σειρά ετών στη Γ’ Αλλαγή της Άμεσης Δράσης Αττικής, ενώ τα τελευταία χρόνια της υπηρεσιακής του πορείας βρισκόταν στο Φωτογραφικό Τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Πολλοί συνάδελφοί του κάνουν λόγο για έναν αστυνομικό με επαγγελματισμό, ήθος και ανθρώπινη προσέγγιση και πάντα με διάθεση για προσφορά.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε σήμερα (19/01/2026) στο Νέο Κοιμητήριο Αχαρνών. Εκεί η οικογένεια του, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του, του είπαν το τελευταίο «αντίο».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



