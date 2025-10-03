Πάτρα – «Βέλη» Οικονόμου στο Δήμο για το Sense City: «Να μην κοροϊδεύουν τους πολίτες»

Πάτρα - «Βέλη» Οικονόμου στο Δήμο για το Sense City: «Να μην κοροϊδεύουν τους πολίτες»
03 Οκτ. 2025 15:24
Σε δημόσια καταγγελία σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής Sense City, που αποτελεί από τα βασικά εργαλεία ενημέρωσης των δημοτικών υπηρεσιών σχετικά με προβλήματα που υπάρχουν στην πόλη, προχωρά μέσω της «Π» ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Σβόλη, Φίλιππος Οικονόμου.

Φίλιππος Οικονόμου

Συγκεκριμένα, επανέφερε το θέμα της οδού Βολίνας στα Κάτω Συχαινά όπου δίπλα σε σπίτια είχαν μείνει για μήνες ακαθάριστα χορτάρια και τόνισε στην «Π»: «Ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου κ. Πετρόπουλος είπε δημόσια στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχει καθαριστεί. Η απάντηση στο Sense city έλεγε στον περίοικο πως αποκαταστάθηκε, δηλαδή ότι τα χόρτα κόπηκαν. Ομως, η φωτογραφία που τραβήχτηκε τη μέρα που απάντησε το Sense city, στις 15 Σεπτεμβρίου, δείχνει ότι είπαν ψέματα. Τα χορτάρια ακόμα έτσι είναι».

Πρόκειται για ένα πρόβλημα που έχει παρατηρηθεί σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν. Δηλαδή συμπολίτες που ζητούν τη συνδρομή του Δήμου για τη διόρθωση ενός ζητήματος μέσω του Sense City, διαπιστώνουν μετά από ένα διάστημα ότι το αίτημα έχει απαντηθεί θετικά αλλά στην πράξη δεν έχει γίνει κάποια εργασία.

Καταλήγει ο κ. Οικονόμου: «Δεν αμφισβητεί κανείς τη χρησιμότητα της εφαρμογής, όμως ο Δήμος δεν τη δουλεύει σωστά και ζημιωμένοι βγαίνουν οι δημότες. Μου έχουν γίνει πολλές καταγγελίες που λένε ότι έχει λυθεί ένα πρόβλημα, ενώ δεν έχει συμβεί. Πρέπει να λειτουργήσει σωστά αυτό το χρήσιμο εργαλείο και όχι ο Δήμος να κοροϊδεύει τους πολίτες».
