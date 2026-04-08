Πάτρα: Βολές της δημοτικής αρχής προς την παράταξη Σβόλη – «Ξεπερνάνε τα όρια»

Έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου μεταξύ συμβούλων της παράταξης του Κώστα Σβόλη και στελεχών της δημοτικής αρχής με αφορμή την έγκριση 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανακατασκευή-επισκευή παιδικών χαρών».

Με αφορμή την ένταση που προκλήθηκε αλλά και τα όσα ειπώθηκαν από την πλευρά των αντιπολιτευόμενων συμβούλων, η δημοτική Αρχή προχώρησε στο παρακάτω σχόλιο:

Στο ίδιο -κακοπαιγμένο- έργο θεατές…

Για άλλη μια φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας ο επικεφαλής και οι σύμβουλοι της μείζονος αντιπολίτευσης ήρθαν για να ξεπλύνουν την πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, που υπηρετούν.

Ακούστηκαν ξανά με στόμφο και περίσσιο υποκριτικό ταλέντο (το αναγνωρίζουμε) μεγάλες κουβέντες με αφορμή τη συζήτηση για την παράταση στο έργο για τις παιδικές χαρές της πόλης μας.

Όταν όμως έρχονται τα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι δυσκολίες και τα εμπόδια, οι αιτίες και τα αποτελέσματά τους, που τα φορτώνεται ο πατραϊκός λαός, δεν έχουν βρει να πουν μισή κουβέντα ενάντια σε όσα μας οδήγησαν ως εδώ. Και για όσα αφορούν την πόλη, αλλά και για όσα αφορούν ολόκληρη τη χώρα.

Αλλά πως να καταγγείλεις αυτό που υπηρετείς;

Όσο για την σύνδεση που επιχείρησαν να κάνουν με την 717 σύμβαση για το σιδηρόδρομο και το έγκλημα στα Τέμπη, η αντιπολίτευση όπως και η κυβέρνηση, αθωώνει την πολιτική που εφαρμόζεται και εφαρμόστηκε διαχρονικά, από τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που οδήγησε στο έγκλημα στα Τέμπη, αλλά και σε κάθε έγκλημα σε βάρος του λαού μας. Στα εργοστάσια, στους χώρους δουλειάς, στις υποδομές, στην Υγεία, την Παιδεία, στη λειτουργία των Δήμων και δεν είναι άλλο από την ιδιωτικοποίηση σε όλους τους τομείς, την υποστελέχωση, το κυνήγι του κέρδους.

Για τις μομφές προς τη Δημοτική Αρχή, για κολεγιές με εργολάβους και μη χρηστή διοίκηση, καλά θα κάνουν ό,τι έχουν να πουν να το αποδεικνύουν, γιατί ξεπερνάνε τα όρια κρίνοντας εξ ιδίων τα αλλότρια!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



