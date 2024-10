Πάτρα – Welcome to UP 2024 και Τaste The City: Ειδικές προσφορές για πρωτοετείς φοιτητές

Το Welcome to Up 2024 συστήνει στους πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών τη «γεύση» της πόλης, με ειδικές προσφορές σε καταστήματα εστίασης και αναψυχής, που τους καλωσορίζουν με ενθουσιασμό στον τόπο, όπου θα περάσουν τα φοιτητικά τους χρόνια.

Σε συνεργασία με τον ΣΚΕΑΝΑ (Σύλλογο Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας), για τρίτη χρονιά, εστιατόρια, fast foods, καφέ, bars της Πάτρας, καλωσορίζουν τους φοιτητές/τριες με ειδικές τιμές κατά τη διάρκεια του πενθημέρου, με την επίδειξη του φοιτητικού πάσο! Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση αποκτούν ειδικό σήμα με QR Code που περιλαμβάνει όλο τον κατάλογο των καταστημάτων που συμμετέχουν στη δράση.

Τα συνεργαζόμενα με το welcome to Up 2024 καταστήματα για το Taste the City είναι τα εξής:

ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

BIANCO ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 148 ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 148 ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 42ΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ

ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 42ΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΛΟΥ OLYMPICO ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 1, ΡΙΟΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ 1, ΡΙΟΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ PACHUCO ΒΟΥΡΒΑΧΗ ΑΛΈΞΗΣ ΣΤΑΘΑΣ

ΒΟΥΡΒΑΧΗ ΑΛΈΞΗΣ ΣΤΑΘΑΣ PLAYHOUSE ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 123 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 123 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ BOCAS ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 39 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 39 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ HALL CAFE ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 229 ΑΛΕΞΗΣ ΚΕΦΑΛΆΣ

ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 229 ΑΛΕΞΗΣ ΚΕΦΑΛΆΣ ΠΙΤΣΙ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΒΑΝΙΛΙΑ ΠΛ.ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΣΟΙΛΕΜΕΤΖΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ

ΠΛ.ΜΑΡΚΑΤΟΥ ΣΟΙΛΕΜΕΤΖΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ TAG ΚΑΦΕ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 127 Σπύρος Κορδής

ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 127 Σπύρος Κορδής LA BODEGUETA ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 3 ΤΣΙΓΚΙΛΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 3 ΤΣΙΓΚΙΛΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ VOUKAMVILIA ΗΦΑΙΣΤΟΥ 22 ΤΣΙΓΚΙΛΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 22 ΤΣΙΓΚΙΛΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΙΝΟ ΣΕΛΛΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)

ΣΕΛΛΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) Ο ΜΥΛΟΣ-ΠΕΤΡΙΝΟ ΜΑΓΕΙΡΙΟ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 25 ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 25 ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) BODEGAS ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 145 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΛΗΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 145 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΛΗΣ ΜΠΑΧΑΡΙ ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 66 ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

DECK-ΚΑΛΥΨΩ ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 42 ΚΑΤΙΑ ΛΟΗ

ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 42 ΚΑΤΙΑ ΛΟΗ PEPPER KITCHEN BAR ΠΟΥΚΕΒΙΛ 5 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΟΥΚΕΒΙΛ 5 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ ΜΕΞΙΚΑΝΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 453- ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 453- ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 79 ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ POTATO KING ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 36Α ΣΕΙΜΕΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 36Α ΣΕΙΜΕΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ο ΟΝΤΑΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 31 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ 31 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ PORTO FINO ΕΛΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 13 Γιατράς Τάσος

ΕΛΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 13 Γιατράς Τάσος ΑΙΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 24 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 24 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΦΑΣΟΛΟΙ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 55 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΥΡΑΤΣΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 55 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΥΡΑΤΣΗΣ ΦΑΣΟΛΟΙ ΑΘΗΝΩΝ 1-5 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΥΡΑΤΣΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ 1-5 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΥΡΑΤΣΗΣ ΦΑΣΟΛΟΙ ΝΈΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ

ΝΈΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΙΡΑΤΣΗΣ RUBIK’S SUPERFOOD AND COFFEE ΠΑΤΡΕΩΣ 92 ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΠΑ

ΠΑΤΡΕΩΣ 92 ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΠΑ DEXAMENES 22 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 22 ΤΟΜΟΠΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 22 ΤΟΜΟΠΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 52 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 52 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TALKS ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 24 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ

ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 24 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ PASSENGER DOWN TOWN ΠΛ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1Α ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΛ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1Α ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ VINO DIVINO ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΣΑΝΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΤΣΑΝΗΣ CHERRY’S ΠΛ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 27 ΤΣΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΛ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 27 ΤΣΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ HEMINGWAY ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 98 ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΜΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 98 ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΜΑΚΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΥΛΗ ΚΑΦΕ SNACK BAR ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ&ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΕΡΡΑΣ

SNACK BAR ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ&ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΒΕΡΡΑΣ Ι LOVE CAFE EΛΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 101 ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΥΡΑ

EΛΛ.ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 101 ΛΑΖΑΡΗ ΜΑΥΡΑ ΤΑΜ ΤΟΟΜ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΑΤΑΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΜΑΤΑΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΟΙ ΝΟΣΤΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΣΑΚΗ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 91 ΣΑΚΗΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 91 ΣΑΚΗΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ BLUE BLACK ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΝΈΟ ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΝΈΟ ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΙΝΙΑΛΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 68 ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΛΜΟΥΚΑΣ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 68 ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΛΜΟΥΚΑΣ JUICE LAB ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 75 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΙΝΟΣ

Νότος Jazz Bar ΠΑΤΡΕΩΣ 80 ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΤΡΕΩΣ 80 ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Root · The Vegetarian project ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54 & ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΣΙΟΥΡΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 54 & ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΣΙΟΥΡΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ AYA SUSHI NOODLES ΒΥΡΩΝΟΣ 1 ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΝΝΥ

Αναλυτικότερες πληροφορίες για τις ειδικές προσφορές ανά κατάστημα μπορείτε να δείτε στο: https://welcometoup.upatras.gr/sponsors/sales-and-promotions/taste-the-city-promo/

Πληροφορίες για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα τα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://welcometoup.upatras.gr/

To Welcome to UP διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News