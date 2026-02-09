Πάτρα: Ξαναζωντανεύει το Νοσημάτων Θώρακος – Αντιδράσεις στην ανακοίνωση Γεωργιάδη για στέγαση ψυχιατρικής κλινικής

Χρειάστηκαν να περάσουν εννέα χρόνια από την εκκένωση του Νοσημάτων Θώρακος και τη μεταφορά των πνευμονολογικών κλινικών στον «Αγ. Ανδρέα» για να στρέψει την προσοχή της η ηγεσία του υπουργείου Υγείας στη συγκεκριμένη υγειονομική μονάδα.

Σήμερα ο χώρος αυτός λειτουργεί ως αποθήκη υγειονομικού υλικού της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Ολα αυτά τα χρόνια τοπικοί φορείς και σύλλογοι ασθενών προτείνουν την αξιοποίηση του χώρου (Μονάδα χρονίων πασχόντων, μονάδα για ανοιακούς ασθενείς, μονάδα για ασθενείς τελικού σταδίου κ.ά.). Στα αιτήματα αυτά καμία ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεν είχε στρέψει το ενδιαφέρον της και δεν είχε δώσει απάντηση.

Αυτό μέχρι την περασμένη Τρίτη. Ημέρα επίσκεψης του υπουργού Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη στην Πάτρα. Ο υπουργός, μεταξύ του «Αγ. Ανδρέα» και του Καραμανδανείου, αιφνιδίως και χωρίς να έχει ενημερώσει την τοπική διοίκηση της υγείας, έκανε μία στάση στο Νοσημάτων Θώρακος. Σε αυτή την επίσκεψη τον συνόδευε η πρώην διοικήτρια του νοσοκομείου Ρένα Ντάσκαρη, η οποία το 2009 το είχε ανακαινίσει πλήρως. Το σύνολο των εργασιών είχε ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ευρώ και είχαν ανακατασκευαστεί όχι μόνον οι εσωτερικοί του χώροι, αλλά και οι εξωτερικοί. Μάλιστα την περίοδο εκείνη είχαν εκτελεστεί μία σειρά από έργα υποδομής (μελέτες στήριξης του εδάφους, ώστε να μην κινδυνεύουν τα κτίρια από τυχόν κατολισθήσεις, εργασίες στήριξης των θεμελίων του και νομιμοποίηση όλων των κτισμάτων του).

Η εξέλιξη αυτή κρίθηκε θετικά και έδειξε ότι έφτασε επιτέλους η ώρα της αξιοποίησης αυτής της δομής.

Αυτό όμως που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις είναι η ανακοίνωση του κ. Γεωργιάδη ότι στον χώρο αυτό θα λειτουργήσει Ψυχιατρική Κλινική. Ανακοίνωση η οποία έγινε χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση με τους τοπικούς αρμοδίους φορείς. Κάποιοι μιλούν για «πυροτέχνημα» και ορισμένοι για ικανοποίηση αιτήματος πανεπιστημιακών, οι οποίοι επιθυμούν και επιδιώκουν την απομάκρυνση της Ψυχιατρικής Κλινικής από τον χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Για την ιστορία υπενθυμίζουμε ότι η άρνηση της συστέγασης της Ψυχιατρικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει τη ρίζα της στο παρελθόν. Ιδρύθηκε το 1980, αλλά μεταφέρθηκε στο ΠΓΝΠ το 1998. Η μεταφορά της έγινε με τρόπο μυθιστορηματικό εν τω μέσω της νυκτός, καθώς υπήρχαν αντιδράσεις.

Οπως έχει περιγράψει η αείμνηστη καθηγήτρια και διευθύντρια της Κλινικής Σταυρούλα Μπεράτη «τα εμπόδια οφείλονται στη διεκδίκηση χώρων από άλλες κλινικές, αλλά και στην εντύπωση ότι η Ψυχιατρική Κλινική πρέπει να είναι απομονωμένη μακριά από τους άλλους κατά το ασυλικό πρότυπο. Χρειάστηκε μεγάλος αγώνας για να γίνει κατανοητό και αποδεκτό ότι η Ψυχιατρική Κλινική ανήκει στο Γενικό Νοσοκομείο».

Η αείμνηστη Μπεράτη χαρακτηρίζει «πραξικοπηματική» τη φυγή από τον «Αγ. Ανδρέα». «…οι πλέον συνεργάσιμοι ήταν οι ασθενείς, με τους οποίους συνεννοηθήκαμε για τη μεταφορά και ακολούθησαν τις οδηγίες μας με έναν υποδειγματικό τρόπο, διαψεύδοντας την εντύπωση που συχνά υπάρχει για κάποιον που είναι ψυχιατρικά άρρωστος».

Η περίπτωση του Νοσημάτων Θώρακος για τη στέγαση της Κλινικής είχε εξεταστεί και την περίοδο εκείνη. Σήμερα επανέρχεται με τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς να επανέρχονται στο προσκήνιο. Είναι εφικτό; Είχατε ενημερωθεί πριν γίνει η σχετική ανακοίνωση; Ρωτήσαμε τους άμεσα εμπλεκόμενους.

Ο υποδιοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας αρμόδιος για τα θέματα Ψυχικής Υγείας Βασίλης Στασινόπουλος περιορίστηκε να μας απαντήσει το εξής: «Αυτή είναι μία απόφαση του υπουργού». Στην ερώτησή μας εάν συμφωνεί με την απόφαση αυτή και εάν είναι η δέουσα για τη φροντίδα των ψυχιατρικών ασθενών, μας είπε: «Είμαι εδώ για να εκτελώ τις εντολές των ανωτέρων μου» και μας παρέπεμψε σε αυτούς.

Πάνος Αλεξόπουλος: Θα δημιουργηθεί νέα Σπιναλόνγκα

Ο επόμενος που κλήθηκε να απαντήσει στο σχετικό ερώτημα ήταν ο καθηγητής και διευθυντής της Ψυχιατρικής Κλινικής Πάνος Αλεξόπουλος, ο οποίος σημειώνει τα εξής: «Η Κλινική μας δεν μπορεί να λειτουργήσει εκτός ενός γενικού νοσοκομείου. Η παρουσία σχεδόν όλων των ιατρικών ειδικοτήτων είναι συχνή και έντονη στην Κλινική μας διότι το έχουν ανάγκη οι ασθενείς μας. Εάν μετακινηθούμε στο Νοσημάτων Θώρακος θα πηγαινοφέρνουμε τους ασθενείς με τα ασθενοφόρα για εκτίμηση και αντιμετώπιση; Παράλληλα ως ψυχίατροι επισκεπτόμαστε περιστατικά τα οποία νοσηλεύονται σε άλλες κλινικές. Ποιος θα τα φροντίζει αυτά;

Οι φοιτητές μας πώς θα μετακινούνται από το ένα άκρο στο άλλο; Και το βασικότερο, το οποίο άπτεται της φιλοσοφίας της ιατρικής, οι λογικές διαχωρισμού ψυχικών και σωματικών νοσημάτων έχουν ξεπεραστεί. Οι ψυχιατρικές κλινικές έχουν μπει μέσα στα γενικά νοσοκομεία. Η απομόνωση της Κλινικής μας στο Νοσημάτων Θώρακος θα επιτείνει το στίγμα της ψυχικής νόσου. Η απόφαση να απομακρυνθούν μακριά και απομονωμένα οι ψυχικά πάσχοντες είναι άκρως στιγματιστική. Το να συγκεντρώσεις όλες τις ψυχικές δομές σε έναν χώρο είναι σαν να δημιουργείς μία Σπιναλόνγκα. Πέρα από τη φιλοσοφική και ανθρωπιστική διάσταση η απόφαση αυτή δεν είναι και λειτουργική. Ναι υπάρχει ανάγκη για επέκταση αλλά σε χώρους εντός του νοσοκομείου».

Χριστίνα Μπίκου: Γυρίζουμε σε τακτικές ιδρυματοποίησης;

Στο ίδιο πλαίσιο είναι και η απάντηση της προέδρου του Συλλόγου Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία ΣΟΨΥ Πάτρας, Χριστίνας Μπίκου.

«Πέραν του ότι δεν προηγήθηκε συζήτηση και συνεννόηση η υλοποίηση της απόφασης αυτής, δεν είναι εφικτή. Οι ψυχιατρικοί ασθενείς έχουν ανάγκη φροντίδας και από άλλες ειδικότητες. Για παράδειγμα, στο Δαφνί υπάρχουν τουλάχιστον γενικοί γιατροί.

Το σημαντικότερο είναι η απομόνωση και ο στιγματισμός. Γυρίζουμε δηλαδή πίσω στις παλιές νοοτροπίες;

Εγινε μάχη για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, η οποία έχει ως βασικό άξονα την αποασυλοποίηση και τον αποιδρυματισμό. Η αντιμετώπιση των ψυχιατρικά ασθενών απαιτεί ολιστική και σοβαρή προσέγγιση».

