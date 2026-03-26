Πάτρα: Ξεκινά το οικιστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ στον Ρηγανόκαμπο – Εκκαθάριση για 750 κατοικίες

Ξεκίνησαν οι εργασίες εκκαθάρισης για την αξιοποίηση της έκτασης στον Ρηγανόκαμπο. Σχέδιο αξιοποίησης ακινήτων με συνδυασμό στρατιωτικής και κοινωνικής χρήσης

26 Μαρ. 2026 10:00
Pelop News

Ξεκινά η υλοποίηση του μεγάλου οικιστικού προγράμματος του υπουργείο Εθνικής Αμυνας στην Πάτρα, καθώς εδώ και ημέρες πραγματοποιούνται εργασίες εκκαθάρισης στον χώρο των περίπου 1.000 στρεμμάτων της πρώην ΜΟΜΑ στον Ρηγανόκαμπο. Στην έκταση αυτή πρόκειται να αναπτυχθεί σε βάθος χρόνου μία νέα οικιστική ενότητα με έως 750 κατοικίες, αποτελώντας ένα από τα πιο φιλόδοξα projects στέγασης που υλοποιούνται αυτή την περίοδο από το ΥΠΕΘΑ.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική «Ατζέντα 2030» του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια, η οποία εγκρίθηκε στα τέλη του 2025 και περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε όλη τη χώρα, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και την αξιοποίηση ανενεργών στρατιωτικών ακινήτων για την ανάπτυξη κοινωνικών κατοικιών. Μάλιστα, η Πάτρα συγκαταλέγεται στην πρώτη φάση υλοποίησης του σχεδίου, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της περιοχής στον συνολικό σχεδιασμό του ΥΠΕΘΑ.

Κεντρικός άξονας του έργου είναι η δημιουργία ενός μικτού οικιστικού μοντέλου. Από τις προβλεπόμενες κατοικίες, περίπου 215 θα αφορούν στρατιωτικούς που υπηρετούν στην περιοχή, με έμφαση σε όσους ανήκουν στο ΚΕΤΧ, καλύπτοντας ένα διαχρονικό στεγαστικό κενό που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. Οι κατοικίες αυτές προβλέπεται να διατεθούν με πολύ χαμηλό μίσθωμα, διασφαλίζοντας προσιτή στέγη για το προσωπικό.

Παράλληλα, το σχέδιο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη περίπου 250 κοινωνικών κατοικιών, οι οποίες θα απευθύνονται σε οικογένειες με αυξημένες ανάγκες, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για το συγκεκριμένο σκέλος, που υλοποιείται σε συνεργασία με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Την ίδια στιγμή, ένα τρίτο τμήμα του project αφορά κατοικίες που θα κατασκευαστούν και θα αξιοποιηθούν από ιδιώτη επενδυτή που θα αναλάβει το έργο κατασκευής και την εκμετάλλευσή τους για μακρό χρονικό διάστημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ένα μέρος των κατοικιών που προορίζονται για στρατιωτικούς δεν αναμένεται να προχωρήσει άμεσα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η κατασκευή των 520 εξ αυτών έχει χρονικό ορίζοντα το 2030, γεγονός που αναδεικνύει τις φάσεις και τις προτεραιότητες του έργου.

Η ανάπτυξη δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία κατοικιών. Περίπου το 25% της συνολικής έκτασης προβλέπεται να διατεθεί για κοινόχρηστους χώρους και βασικές υποδομές, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, πλατείες, χώρους αναψυχής, αλλά και βρεφονηπιακό σταθμό. Στόχος είναι η δημιουργία μίας ολοκληρωμένης συνοικίας και όχι απλώς ενός οικιστικού συνόλου, με χαρακτηριστικά που θα βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων.

Παράλληλα, υπάρχουν σκέψεις για τη συμμετοχή και άλλων φορέων στο εγχείρημα. Ειδικότερα, το υπουργείο Παιδείας εξετάζει το ενδεχόμενο να εξασφαλίσει μέρος των κατοικιών για τη στέγαση μετακινούμενων εκπαιδευτικών, αν και η προοπτική αυτή βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση, δεδομένου ότι η περιοχή δεν εντάσσεται στις κατηγορίες απομακρυσμένων ή δυσπρόσιτων περιοχών.

Σημαντική παράμετρος του έργου αποτελεί και η σύνδεση της νέας συνοικίας με τα βασικά δίκτυα υποδομών, όπως ύδρευσης και αποχέτευσης, μέσω της ΔΕΥΑΠ. Παράλληλα, προβλέπεται σταδιακή ανάπτυξη της έκτασης ανά οικόπεδο, ώστε το έργο να εξελίσσεται σε φάσεις και να προσαρμόζεται στις ανάγκες που θα προκύπτουν.

Συνολικά, το project στον Ρηγανόκαμπο δεν αποτελεί απλώς μία στεγαστική παρέμβαση, αλλά μία σύνθετη αναπτυξιακή πρωτοβουλία. Συνδυάζει στρατιωτική μέριμνα, κοινωνική πολιτική και αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας νέας αστικής ενότητας στην ανατολική πλευρά της Πάτρας.

Κλειδιά για 250 κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή

Κομβικό ρόλο στο σχέδιο ανάπτυξης της νέας οικιστικής ενότητας στον Ριγανόκαμπο αναμένεται να διαδραματίσουν οι περίπου 250 κατοικίες που θα υλοποιηθούν μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής, ενός εργαλείου που περνά σε φάση της εφαρμογής. Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, που προωθείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναμένεται να καθορίσει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών, δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης δημόσιων εκτάσεων για τη δημιουργία σύγχρονων κατοικιών με κοινωνικό πρόσημο.

Το μοντέλο προβλέπει τη συμμετοχή ιδιώτη αναδόχου, ο οποίος μπορεί να αναλάβει είτε την κατασκευή είτε και τη συνολική διαχείριση των κατοικιών. Σε αντάλλαγμα, θα αποκτά μέρος του οικιστικού αποθέματος, ωστόσο το Δημόσιο διασφαλίζει ότι ένα σημαντικό ποσοστό -τουλάχιστον 30%- θα διατεθεί υποχρεωτικά ως κοινωνική κατοικία, με χαμηλό μίσθωμα και κοινωνικά κριτήρια. Με τον τρόπο αυτό, επιχειρείται να συνδυαστεί η επενδυτική δραστηριότητα με την κάλυψη στεγαστικών αναγκών ευάλωτων ομάδων.

Στην περίπτωση του Ριγανόκαμπου, από τις συνολικά 750 κατοικίες, οι 250 θα δοθούν ως κοινωνική αντιπαροχή. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ποιότητα των κατασκευών, καθώς οι κατοικίες που θα προκύψουν δεν θα έχουν προσωρινό ή υποβαθμισμένο χαρακτήρα, όπως συνέβαινε με τις εργατικές κατοικίες. Αντίθετα, θα πληρούν αυστηρές προδιαγραφές, τόσο ως προς την ενεργειακή και περιβαλλοντική τους απόδοση όσο και ως προς την προσβασιμότητα, διασφαλίζοντας σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης για τους δικαιούχους.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η διαχείριση των κατοικιών μπορεί να ανατεθεί στον ιδιώτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και έως 50 έτη, υπό την προϋπόθεση συνεχούς εποπτείας από το Δημόσιο. Το πλαίσιο αυτό επιδιώκει να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, χωρίς να χάνεται ο κοινωνικός του χαρακτήρας.

Η ΚΥΑ έχει περάσει από τη διακίνηση στα συναρμόδια υπουργεία και οδεύει προς υπογραφή. Η ρύθμιση βρίσκεται στο τελικό στάδιο πριν από την ενεργοποίησή της.

