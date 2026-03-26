Πάτρα: Ξεκινά το οικιστικό πρόγραμμα του ΥΠΕΘΑ στον Ρηγανόκαμπο – Εκκαθάριση για 750 κατοικίες
Ξεκίνησαν οι εργασίες εκκαθάρισης για την αξιοποίηση της έκτασης στον Ρηγανόκαμπο. Σχέδιο αξιοποίησης ακινήτων με συνδυασμό στρατιωτικής και κοινωνικής χρήσης
Κλειδιά για 250 κατοικίες με κοινωνική αντιπαροχή
Κομβικό ρόλο στο σχέδιο ανάπτυξης της νέας οικιστικής ενότητας στον Ριγανόκαμπο αναμένεται να διαδραματίσουν οι περίπου 250 κατοικίες που θα υλοποιηθούν μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής, ενός εργαλείου που περνά σε φάση της εφαρμογής. Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, που προωθείται από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αναμένεται να καθορίσει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών, δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης δημόσιων εκτάσεων για τη δημιουργία σύγχρονων κατοικιών με κοινωνικό πρόσημο.
