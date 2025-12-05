Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Στην Πάτρα θα βρεθούν εκπρόσωποι από 59 επιμελητήρια της χώρας, καθώς και κορυφαίοι παράγοντες της κυβέρνησης, της πολιτικής σκηνής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ
05 Δεκ. 2025 17:49
Pelop News

Το απόγευμα της Παρασκευής άνοιξαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) που διεξάγεται φέτος στην Πάτρα, μια κορυφαία θεσμική διαδικασία και σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό και αναπτυξιακό διάλογο σε εθνικό επίπεδο.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στον πολυχώρο W στο Ρίο, και θα συνεχιστεί έως το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου. Στην Πάτρα θα βρεθούν εκπρόσωποι από 59 επιμελητήρια της χώρας, καθώς και κορυφαίοι παράγοντες της κυβέρνησης, της πολιτικής σκηνής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η επιλογή του Επιμελητηρίου Αχαΐας ως διοργανωτή της Γενικής Συνέλευσης συνιστά μια σαφή ψήφο εμπιστοσύνης προς τον θεσμό και τη δράση του. Παράλληλα, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη της δυναμικής της Αχαΐας, της επιχειρηματικής ζωής και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής.

Δείτε εικόνα: Γενική Συνέλευση ΚΕΕΕ | Πάτρα 05 Δεκεμβρίου 2025

 

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης ανέφερε σε δήλωσή του:

«Με τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στην Πάτρα, η πόλη μας γίνεται για δύο ημέρες κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου και στρατηγικού σχεδιασμού. Η Δυτική Ελλάδα διαθέτει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, όμως απαιτείται στοχευμένο σχέδιο, πολιτική βούληση και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ως Επιμελητήριο Αχαΐας, δίνουμε έμφαση στις υποδομές, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με την καινοτομία και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η περιφέρεια μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, παραγωγής και ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις, να συντονίζουμε τις τοπικές δυνάμεις και να απαιτούμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Η Πάτρα και η Αχαΐα αξίζουν ένα ειδικό αναπτυξιακό πλάνο που θα μετατρέψει τις δυνατότητες σε πραγματικότητα».

Το Επιμελητήριο Αχαΐας υποδέχεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ και προχωρά με συνέπεια στην προετοιμασία μίας διοργάνωσης που θα αναδείξει την Πάτρα ως κόμβο συνεργασίας, επιχειρηματικότητας και βιώσιμης προοπτικής για το μέλλον».

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:19 Αγρότες: Παραμένουν σε θέση μάχης και κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα! ΒΙΝΤΕΟ
20:07 Δυνατός σεισμός ανάμεσα σε Κρήτη και Αντικύθηρα
19:54 Πάτρα: Αγρότες από τη Δ. Αχαΐα έκλεισαν την Πατρών-Πύργου στον κόμβο της ΒΙ.ΠΕ.! ΦΩΤΟ
19:44 «Όταν ο Πιτίνο μίλαγε για τις χαλασμένες τουαλέτες στο γραφείο του στο ΟΑΚΑ δεν είχε χρήματα ο σημερινός ιδιοκτήτης να αλλάξει μια λεκάνη;»
19:33 Υπόθεση θρίλερ με Αυτοκίνητο που βρέθηκε αναποδογυρισμένο σε κανάλι! ΦΩΤΟ
19:22 Εφιαλτικές στιγμές βίωσε οδηγός στην Άνω Βλυχάδα, ΦΩΤΟ
19:12 Αγρότες: Μπλόκο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων
19:05 Δείτε πότε θα πληρωθείτε Δώρο Χριστουγέννων και συντάξεις, οι κατηγορίες και τι ισχύει για την κάθε μία ξεχωριστά
18:53 Η μεγάλη αλλαγή για τους νατουραλιζέ, που αποφάσισαν στη FIBA
18:42 Γιατί τιμωρήθηκε με ισόβια κάθειρξη ο ανιψιός που σκότωσε την θεία του; «Η υπόθεση στήθηκε από συγκεκριμένα άτομα. Εγώ την αγαπούσα και την πρόσεχα» υποστήριξε, ΦΩΤΟ
18:34 Στο Γύθειο η κακοκαιρία Byron «έστειλε» αυτοκίνητο σε σπίτι! ΦΩΤΟ
18:25 Τελικός League Cup: Συσκότιση λόγω κακοκαιρίας και διακοπή! ΦΩΤΟ
18:19 Νίκη Προαστείου: Επιστολές προς ΕΠΣ Αχαΐας και Επιτροπή Δεοντολογίας
18:10 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας: Ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του νέου σταθμού!
17:57 Όσκαρ ατυχίας για πρώην του Προμηθέα, που υπέγραψε στην ΑΕΚ
17:55 Δείτε ποιες μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου ενδιαφέρονται με ποσό ρεκόρ για Μουζακίτη
17:50 Χαρδαλιάς για κακοκαιρία Byron: «Φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας, οριακά κρατήσαμε το Σαρανταπόταμο»
17:49 Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ
17:40 Λακωνία: Εκτεταμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης σε Σπάρτη και χωριά
17:34 84χρονος κατέρρευσε στα δικαστήρια-Δικαζόταν για ενδοοικογενειακή βία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ