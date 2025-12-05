Πάτρα: Ξεκίνησε η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Επιμελητήριων με σημαντικούς καλεσμένους, ΦΩΤΟ

Το απόγευμα της Παρασκευής άνοιξαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) που διεξάγεται φέτος στην Πάτρα, μια κορυφαία θεσμική διαδικασία και σημείο αναφοράς για τον επιχειρηματικό και αναπτυξιακό διάλογο σε εθνικό επίπεδο.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται στον πολυχώρο W στο Ρίο, και θα συνεχιστεί έως το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου. Στην Πάτρα θα βρεθούν εκπρόσωποι από 59 επιμελητήρια της χώρας, καθώς και κορυφαίοι παράγοντες της κυβέρνησης, της πολιτικής σκηνής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Η επιλογή του Επιμελητηρίου Αχαΐας ως διοργανωτή της Γενικής Συνέλευσης συνιστά μια σαφή ψήφο εμπιστοσύνης προς τον θεσμό και τη δράση του. Παράλληλα, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη της δυναμικής της Αχαΐας, της επιχειρηματικής ζωής και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής.

Δείτε εικόνα: Γενική Συνέλευση ΚΕΕΕ | Πάτρα 05 Δεκεμβρίου 2025

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Θεόδωρος Λουλούδης ανέφερε σε δήλωσή του:

«Με τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ στην Πάτρα, η πόλη μας γίνεται για δύο ημέρες κέντρο επιχειρηματικού διαλόγου και στρατηγικού σχεδιασμού. Η Δυτική Ελλάδα διαθέτει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, όμως απαιτείται στοχευμένο σχέδιο, πολιτική βούληση και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ως Επιμελητήριο Αχαΐας, δίνουμε έμφαση στις υποδομές, στις μεταφορές, στην ενέργεια, στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με την καινοτομία και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η περιφέρεια μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί σε μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, παραγωγής και ευκαιριών για τη νέα γενιά.

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να καταθέτουμε συγκεκριμένες προτάσεις, να συντονίζουμε τις τοπικές δυνάμεις και να απαιτούμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Η Πάτρα και η Αχαΐα αξίζουν ένα ειδικό αναπτυξιακό πλάνο που θα μετατρέψει τις δυνατότητες σε πραγματικότητα».

Το Επιμελητήριο Αχαΐας υποδέχεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση τη Γενική Συνέλευση της ΚΕΕΕ και προχωρά με συνέπεια στην προετοιμασία μίας διοργάνωσης που θα αναδείξει την Πάτρα ως κόμβο συνεργασίας, επιχειρηματικότητας και βιώσιμης προοπτικής για το μέλλον».

