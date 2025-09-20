Πάτρα – Ξερόλακκα: Οι «καπνοί» που ανησύχησαν τους κατοίκους δεν ήταν φωτιά ΦΩΤΟ

Ανησυχία προκάλεσαν το πρωί οι εικόνες από την Ξερόλακκα, με τους κατοίκους να φοβούνται νέα πυρκαγιά. Ωστόσο, η αλήθεια αποδείχθηκε λιγότερο ανησυχητική.

20 Σεπ. 2025 11:12
Pelop News

Καπνοί που αχνοφαίνονταν από την περιοχή του ΧΥΤΑ Ξερόλακκας αναστάτωσαν τους κατοίκους της Πάτρας το πρωί του Σαββάτου, με τις ανησυχίες να εντείνονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι μνήμες των πρόσφατων πυρκαγιών είναι ακόμη νωπές και η ανησυχία ήταν εύλογη.

Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Όπως διαπιστώθηκε, οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην πόλη «σήκωσαν» καμένα κατάλοιπα που ήδη υπήρχαν στον χώρο, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση καπνού.

Σε επικοινωνία του pelop.gr με την Πυροσβεστική, τονίστηκε ότι δεν υπήρξε καμία ειδοποίηση για φωτιά στην περιοχή, με τις αρχές να αποδίδουν το φαινόμενο στα αποκαΐδια που στροβιλίστηκαν στην ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων.

