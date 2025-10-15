Πάτρα – Ξυλοδαρμός Π. Ρηγόπουλου: Μήνυση και από την φύλακα του Αρχαίου Ωδείου στους εισβολείς! ΦΩΤΟ

Σημαντικές εξελίξεις στο θέμα της επίθεσης που έγινε χθες από στελέχη του Εργατικού Κέντρου Πάτρας κατά του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου, καθώς συμφώνα με πληροφορίες του pelop.gr σήμερα κατέθεσε μήνυση και η φύλακας του Αρχαίου Ωδείου.

Η φύλακας ήταν χθες στον χώρο του Αρχαίου Ωδείου την ώρα που μπήκαν τα στελέχη του Εργατικού Κέντρου και σύμφωνα με πληροφορίες κατάθεσε μήνυση κατά πρόσωπων που μπήκαν μέσα σε αρχαιολογικό χώρο χωρίς να έχουν άδεια με στόχο να σταματήσουν τις εργασίες που γίνονταν.

Πάντως δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της μήνυσης, όμως οι εξελίξεις τρέχουν.

Πάτρα: Σάλος από την απρόκλητη επίθεση Αγγελόπουλου στον δημοσιογράφο της «Π» Παναγιώτη Ρηγόπουλο

