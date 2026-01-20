Πάτρα: Υπό αμφισβήτηση οι μαζικές κατασχέσεις – Τι τονίζει ο Συνήγορος του Πολίτη

Σοβαρό ζήτημα νομιμότητας στις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών του Δήμου Πατρέων αναδεικνύει έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, που αποκαλύπτει σήμερα η «Π» και το οποίο μπορεί να ανοίγει τον δρόμο ακόμα και για μαζικές διαγραφές προσαυξήσεων και επανεξέταση κατασχέσεων που επιβλήθηκαν για κλήσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, χωρίς προηγούμενη νόμιμη ειδοποίηση.

Αφορμή στάθηκε η αναφορά πατρινής πολίτου (τα πλήρη στοιχεία της οποίας έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα μας, η οποία διαμαρτυρήθηκε για τη δέσμευση του τραπεζικού της λογαριασμού, κατόπιν εντολής κατάσχεσης του Δήμου Πατρέων, για οφειλή που προερχόταν από οκτώ πράξεις παράβασης ΚΟΚ των ετών 2005 και 2008.

ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ «ΚΑΙΝΕ»

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της υπόθεσης: το αρχικό ποσό των κλήσεων ανήλθε σε 355,50 ευρώ, οι προσαυξήσεις εκτοξεύτηκαν στα 711 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό κατάσχεσης από τον τραπεζικό λογαριασμό της πολίτου έφτασε τα 1.066,50 ευρώ.

Δηλαδή, οι προσαυξήσεις ήταν διπλάσιες της κύριας οφειλής.

Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πριν καταφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη, η συμπολίτισσα ακολούθησε τη θεσμική οδό και υπέβαλε αίτημα στον Δήμο Πατρέων για τη διαγραφή των προσαυξήσεων και την επιστροφή του κατασχεμένου ποσού που αυτές αφορούσαν.

Η απάντηση του Δήμου, με έγγραφο ημερομηνίας 10.9.2025, ήταν απορριπτική.

Σε αυτό, η δημοτική υπηρεσία υποστήριξε -μεταξύ άλλων- ότι: η κατάσχεση επιβλήθηκε εμπρόθεσμα και διέκοψε την παραγραφή, ότι οι ατομικές ειδοποιήσεις αποστέλλονται μαζικά με απλή ταχυδρομική αποστολή και ότι δεν μπορεί να αντληθεί από το πληροφοριακό σύστημα αποδεικτικό επίδοσης.

Η απάντηση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Πατρέων κατέληγε στο συμπέρασμα, ότι η μη παραλαβή της ειδοποίησης από τον οφειλέτη δεν αποτελεί λόγο διαγραφής των προσαυξήσεων, επικαλούμενη διατάξεις του ΚΕΔΕ και του ν. 4978/2022, ενώ προέβαλε το επιχείρημα ότι δεν απαιτείται κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης υπερημερίας για την επιβολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτου.

Με απλά λόγια, ο Δήμος απέρριψε το αίτημα και νομιμοποίησε διοικητικά την κατάσχεση, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε αποδεικτικό ειδοποίησης της πολίτου.

«ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ» ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Και εδώ έρχεται το έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, το οποίο ανατρέπει το επιχείρημα του Δήμου Πατρέων. Η Ανεξάρτητη Αρχή χαρακτηρίζει αυθαίρετο το συμπέρασμα ότι «η μη παραλαβή της ειδοποίησης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής των προσαυξήσεων», επισημαίνοντας ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι απολύτως σαφές.

Σύμφωνα με αυτό:

· για οφειλές άνω των 14,67 ευρώ, η ατομική ειδοποίηση πρέπει να επιδίδεται με απόδειξη,

· η κοινοποίηση είναι ουσιώδης προϋπόθεση νομιμότητας, καθώς από αυτήν ξεκινούν οι προθεσμίες άσκησης ένδικων μέσων,

· εφόσον δεν αποδεικνύεται η επίδοση, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί και οφείλει να προχωρά σε διαγραφή των προσαυξήσεων, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη.

ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι, όπως παραδέχεται η ίδια η υπηρεσία του Δήμου, οι ατομικές ειδοποιήσεις εστάλησαν μαζικά, με απλή ταχυδρομική αποστολή, χωρίς να υπάρχει ή να μπορεί να αναζητηθεί αποδεικτικό επίδοσης.

Με απλά λόγια, ο Δήμος δεν μπορεί να αποδείξει ότι οι πολίτες ενημερώθηκαν ποτέ για τις οφειλές τους, πριν προχωρήσει σε κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών.

Το έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη δεν αφορά μόνο μία υπόθεση. Σύμφωνα με νομικούς αν και δεν δεσμεύει τυπικά τον Δήμο Πατρέων, δημιουργεί δεδικασμένο ουσίας για χιλιάδες περιπτώσεις πολιτών, των οποίων οι λογαριασμοί δεσμεύτηκαν ή επιβαρύνθηκαν με προσαυξήσεις, χωρίς προηγούμενη νόμιμη ειδοποίηση με αποδεικτικό επίδοσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ο Δήμος έχει προχωρήσει ήδη σε πάνω από 14.000 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίες και συνεχίζονται.

Ηδη, ο Δήμος έχει προχωρήσει σε διαγραφή περίπου 11.5 εκ. ευρώ καταχρηστικών κατασχέσεων λογαριασμών, ενώ το ποσό αυτό μπορεί να φθάσει και τα 20 εκ. ευρώ.

Στο έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη, επισημαίνεται ρητά ότι:

· αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά από δήμους πρέπει να επιστρέφονται στους πολίτες,

· αρμόδιος για την τελική κρίση είναι ο Δήμος,

· ενώ εποπτικό ρόλο έχει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Η υπόθεση λειτουργεί πλέον σαν «μπουρλότο στα ταμεία του Δήμου», καθώς θέτει υπό ευθεία αμφισβήτηση τη νομιμότητα χιλιάδων προσαυξήσεων, τη διαδικασία κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών και τη συνολική πρακτική είσπραξης οφειλών από παλαιές κλήσεις ΚΟΚ.

Το ερώτημα είναι αν ο Δήμος Πατρέων θα συμμορφωθεί με τις σαφείς επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη ή αν η υπόθεση θα οδηγηθεί σε μαζικές προσφυγές και δικαστικές διεκδικήσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δημοτικά οικονομικά -αλλά και για τις πολιτικές ευθύνες που αναπόφευκτα αναζητούνται.

Πάντως, η συμπολίτισσα σημειώνει ότι παρά το γεγονός πως αρχές Νοεμβρίου και μετά την απάντηση του Συνηγόρου του Πολίτη, η ίδια έχει αποστείλει σχετικό αίτημα στονΔήμο για την επιστροφή του ποσού των προσαυξήσεων που έχει κατασχεθεί, εν τούτοις ο Δήμος δεν της έχει απαντήσει ακόμα. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το νόμο, είναι υποχρεωμένος να απαντήσει εντός 50 ημερών.

Ο σύζυγος της συμπολίτισσας καταγγέλλει στην «Π» ότι η αρμόδια διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του, δεν του απαντάει, ενώ χωρίς αποτέλεσμα απέβη και η συνάντησή του με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, Διονύση Πλέσσα. Ο τελευταίος, αν και κλήθηκε από την «Π» να σχολιάσει το θέμα, δεν ανταποκρίθηκε.

