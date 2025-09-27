Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Άνω Καστρίτσι – Συνεχίζουν εναέρια και επίγεια μέσα

Υπό έλεγχο τέθηκε από το απόγευμα της Παρασκευής (26/9) η πυρκαγιά που ξέσπασε στο Άνω Καστρίτσι Πατρών, ωστόσο οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται και σήμερα, Σάββατο.

Εναέρια μέσα πραγματοποιούν στοχευμένες ρίψεις νερού σε δύσβατα σημεία και εστίες που εξακολουθούν να καπνίζουν, ενώ οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή καθιστούν απαραίτητη την παρουσία τους για την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται και επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες για τον εντοπισμό και την πλήρη κατάσβεση διάσπαρτων εστιών.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



