Πάτρα: Υπογράφτηκε η σύμβαση για την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών χώρων του Επιμελητηρίου Αχαΐας

Σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην υπογραφή  σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση εργασιών, συνολικού προϋπολογισμού 1.373.266,63 ευρώ, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

11 Φεβ. 2026 14:16
Pelop News

Με το νέο έργο «Αναβάθμιση υποδομών καινοτομικής διασύνδεσης γνώσης και επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο ανάπτυξης του Patras IQ με δημιουργία σύγχρονου υβριδικού συνεδριακού κέντρου με εξασφάλιση πλήρους ψηφιακής και φυσικής προσβασιμότητας στο κτήριο του Επιμελητηρίου Αχαΐας», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει τις παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού στο Επιμελητήριο Αχαΐας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στην υπογραφή  σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία για την εκτέλεση εργασιών, συνολικού προϋπολογισμού 1.373.266,63 ευρώ, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Επιμελητηρίου Αχαΐας.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τη λειτουργική αναβάθμιση των υποδομών του Επιμελητηρίου, με εσωτερικές διαρρυθμίσεις που στόχο έχουν τη δημιουργία ενός σύγχρονου κόμβου διασύνδεσης της γνώσης με την επιχειρηματικότητα, στο πλαίσιο ανάπτυξης του θεσμού Patras IQ .

Συγκεκριμένα, οι κυριότερες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν :

  • Τη δημιουργία ενός σύγχρονου, υβριδικού συνεδριακού κέντρου 141 θέσεων, εξοπλισμένου με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας, χώρο μεταφραστών και βεστιάριο.
  • Την πλήρη ανακαίνιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στο υπόγειο.
  • Την αναδιάταξη και τον εκσυγχρονισμό των γραφειακών χώρων στους ορόφους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών και των υπηρεσιών.
  • Την εξασφάλιση πλήρους φυσικής προσβασιμότητας με την εγκατάσταση νέου, ευρύχωρου ανελκυστήρα για ΑΜΕΑ.

«Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και η υπογραφή της σύμβασης, ανοίγουν τον δρόμο για την άμεση έναρξη των εργασιών της δεύτερης φάσης αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Επιμελητηρίου Αχαΐας, με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Παράλληλα, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης στο τριώροφο κτίριο της Ρήγα Φεραίου. Με δύο έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,35 εκ ευρώ, η έδρα του Επιμελητηρίου μετεξελίσσεται σε ένα ανοιχτό, ψηφιακά προηγμένο και προσβάσιμο κέντρο, έτοιμο να υποστηρίξει τις σύγχρονες ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

