Πάτρα – Υπόθεση Ρηγόπουλου: Εξι τα αδικήματα των «νταήδων»

Η σχηματισθείσα δικογραφία έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία της Πάτρας για τα περαιτέρω

06 Νοέ. 2025 16:04
Λεπτομερέστατη είναι η περιγραφή των σοβαρών επεισοδίων έξω από το Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας, σε βάρος του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου και της υπαλλήλου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που έγιναν το μεσημέρι της Τρίτης 14 Οκτωβρίου.

Το υλικό που συγκέντρωσε η Ασφάλεια Πάτρας στη σχηματισθείσα δικογραφία, η οποία έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία της Πάτρας για τα περαιτέρω.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οπως αναφέρεται στη δικογραφία, σε μέρα απεργίας, ο δημοσιογράφος ειδικής άδειας βρέθηκε στο Αρχαίο Ωδείο για να καλύψει τις δράσεις 40 απεργών του Εργατικού Κέντρου και δη την αξίωσή τους να σταματήσουν την εργασία τους τα άτομα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του Ωδείου. Για να πετύχουν τον σκοπό τους και στην προσπάθειά τους να μπουν στον δημόσιο χώρο, προπηλάκισαν, εκφόβισαν και απείλησαν την υπάλληλο. Τότε άρχισε να καταγράφει τις σκηνές ο δημοσιογράφος, γεγονός που έπεσε στην αντίληψη των απεργών, οι οποίοι στράφηκαν εναντίον του, με επικεφαλής των πρώην πρόεδρο του Συνδικάτου των Οικοδόμων και πρώην γεν. γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Δημήτρη Αγγελόπουλο.

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο Παναγιώτης Ρηγόπουλος απειλήθηκε, εξυβρίσθηκε και δεχόμενος ομαδική επίθεση, γρονθοκοπήθηκε στον αυχένα και στα πλευρά, του έσκισαν το μπουφάν και άρχισε να καλεί σε «βοήθεια». Τη στιγμή που προσέτρεξε ένας περαστικός, ο δημοσιογράφος κατάφερε να ξεφύγει από τον κλοιό των απεργών και μπήκε σε προκείμενο κατάστημα. Επί τόπου κλήθηκε και έσπευσε αστυνομική δύναμη, οπότε εκτονώθηκε η τεταμένη κατάσταση…

6 ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
Η ασκηθείσα σωματική και ψυχολογική βία είχε σαν αποτέλεσμα τη διακομιδή του δημοσιογράφου στο νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας», όπου διαπιστώθηκαν τα τραύματά του. Ελαβε εξιτήριο φορώντας κολάρο και της επόμενες μέρες έτυχε ψυχολογικής υποστήριξης, ενώ την περασμένη εβδομάδα έδωσε και συμπληρωματική κατάθεση.

Στη δικογραφία που απεστάλη προ ημερών στην Εισαγγελία Πατρών περιγράφονται συνολικά 6 αδικήματα. Ητοι, της παράνομης βίας, της διατάραξης κοινής ειρήνης, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της εξύβρισης, της απειλής και της φθοράς.
